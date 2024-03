Hausse en vue sur les marchés européens grâce à la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse après les annonces de la Fed mercredi soir. Cette dernière a sans surprise opté pour le statu quo sur les taux. Alors que les investisseurs craignaient qu'elle révise ses projections de trois baisses des taux cette année, elle n'en a rien fait. Ce matin, les investisseurs seront attentifs aux indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars en Europe. Sur le marché des changes, l'euro est repassé au-dessus de 1,09 dollar.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Nexans

Sur recommandation du comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, le conseil d'administration de Nexans a décidé ce jour de proposer à l'assemblée générale du 16 mai 2024 : le renouvellement de Jane Basson en qualité d'administrateur indépendant et la nomination de Tamara de Gruyter en qualité d'administrateur indépendant, succédant à Sylvie Jéhanno qui quitte le conseil en raison de ses engagements croissants.

Aubay

Aubay a enregistré un recul de 6,2% de son résultat net part du groupe à 33,4 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel d'activité a baissé de 10,9% à 47,385 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,9% contre 10,4% en 2022. Fin janvier, l'entreprise de services numériques avait annoncé que la marge opérationnelle d'activité était attendue en haut de la fourchette annoncée courant octobre, à savoir entre 8% et 9%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 534,1 millions d'euros, en hausse purement organique de 4%.

NRJ Group

NRJ Group a présenté un résultat net part du groupe en progression de 30,3% à 45,2 millions d'euros. Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a augmenté de 6,8% à 48,9 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle courante a progressé de nouveau à 12,5%, à comparer à 12% en 2022. NRJ Group souligne la croissance maîtrisée de ses charges : 2,5% à 8,4 millions d'euros. Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 391,9 millions d'euros.

Vetoquinol

Le chiffre d'affaires de Vetoquinol pour l'exercice 2023 ressort à 529 millions d'euros, stable à changes constants et en baisse de 1,9% en données publiées. Le résultat opérationnel du groupe s'élève à 74,3 millions d'euros contre 74 millions d'euros en 2022. L'Ebitda se replie de 4,3% pour s'établir à 113 millions d'euros au 31 décembre 2023, soit 21,3% du chiffre d'affaires contre 21,9% en 2022. Son résultat net s'élève à 55,6 millions d'euros en hausse de 15,7%, soit 10,5% du chiffre d'affaires 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars en France à 9h15, en Allemagne à 9h30 et en zone euro à 10 heures.

La décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux d'intérêts est attendue à 13 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mars seront publiés à 13h30. Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars sont attendus à 14h45 et les ventes de logements anciens en février à 15 heures.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,03% à 1,0935 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini cette séance de mercredi en ordre dispersé avant le verdict de la Fed en début de soirée et ceux de la Banque d'Angleterre, de Suisse et de Norvège demain. Côté valeurs, Kering a subi le plus fort repli de l'indice phare de la place parisienne après un avertissement sur résultats, entraînant dans son sillage LVMH et L'Oréal. De son côté, Beneteau a fini bien embarqué à la faveur de "résultats records" enregistrés en 2023. Le CAC 40 a perdu 0,48% à 8161,41 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,14% à 5000,90 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont réagi favorablement aux annonces de la Fed. Elle a sans surprise opté pour le statu quo sur les taux. Les investisseurs ont surtout été rassurés par le maintien de ses projections de trois baisses des taux cette année. Ils s'inquiétaient que la Fed ne prévoient plus que 2 assouplissements monétaires après de récentes statistiques plus élevées que prévu à propos de l'inflation. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 1,03% à 39512,13 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,25% à 16369,41 points.