Hausse en vue en Europe ; les résultats d'entreprises en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse lors d'une séance riche en publications d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Ceux du mastodonte américain Nvidia seront connus après la clôture de Wall Street. A Paris, Danone a fait état de résultats solides tout comme Interparfums. Par ailleurs, les investisseurs s'inquiètent de la dégradation de la confiance du consommateur américain, qui représente environ 70% du PIB des Etats-Unis, l'indicateur publié hier ayant affiché son plus fort recul en plus de trois ans.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Altarea

Altarea a généré en 2024 un résultat net récurrent (FFO), part du groupe en progression de 25,7% à 127,2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 2,1% à 2,77 milliards d’euros, tiré par le Commerce et l’Immobilier d’entreprise qui ont plus que compensé la baisse de l’activité en Logement. Les loyers nets ont atteint 216,4 millions d’euros, en progression de 5,3% à périmètre constant. La dette nette du groupe est quasi stable à 1,681 milliard d'euros (+34 millions d'euros).

Danone

Danone a dévoilé ses résultats annuels d'où ressortent un résultat net part du groupe de 2,02 milliards d'euros, en hausse de 129,4% et un résultat opérationnel courant de 3,55 milliards d'euros, en croissance de 2,2%. La marge opérationnelle ressort à 13% contre 12,6% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire s'affiche en progression de 4,3% en données comparables, à 27,37 milliards d'euros, porté par une hausse du volume/mix de 3%. S'agissant du Free cash flow, il ressort en hausse de 14% à 3 milliards d'euros.

Eiffage

Le groupe Eiffage annonce que APRR et Financière Eiffarie ont refinancé leurs lignes de crédit contractées en 2020. L’opération, sursouscrite de 35 % par un syndicat de 17 banques relationnelles, porte sur montant total de 2,4 milliards d’euros. Conclues pour une durée de 5 ans, avec deux extensions possibles d’une année chacune, ces facilités permettent d’allonger l’horizon des financements d’APRR et de Financière Eiffarie conformément à la politique de gestion proactive de la liquidité du groupe.

Toosla

Toosla annonce un chiffre d'affaires 2024 de 10,6 millions d'euros (+1%), légèrement supérieur à l'objectif, après un quadruplement des ventes en 3 ans. Le spécialiste de la location de voiture de courte durée invoque le succès de son déploiement national par affiliation, avec un service désormais disponible dans 6 métropoles françaises. Il confirme l'objectif 2024 d'un Ebitda ajusté supérieur à 1,6 million d'euros contre 0,5 million en 2023, avec des réservoirs de croissance rentable pour 2025 et au-delà.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes de logements en neuf en janvier seront connus à 16H00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h40, l'euro cède 0,16% à 1,0496 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont terminé dans le rouge, à l'exception du footsie britannique. Particulièrement attendue après les récentes statistiques décevantes, la confiance des ménages américains a baissé plus que prévu. Bureau Veritas, qui a intégré l'indice phare de la place parisienne en décembre dernier, s'est replié après avoir dévoilé des résultats 2024 solides sur fond de perspectives prudentes. Plusieurs résultats sont attendus demain : Nvidia, Danone, Stellantis...Le CAC 40 a perdu 0,49% à 8051,07 points et l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,17% à 5444,75 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé, impactés par l'annonce d'une baisse plus forte que prévu de la confiance des consommateurs. Cette statistique vient confirmer le ralentissement de la croissance de la première économie mondiale. Les ménages américains s’inquiètent de l'inflation, mais aussi de la politique économique de Donald Trump, notamment s’agissant des tarifs douaniers. Côté valeurs, Home Depot a brillé à la faveur de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Le Dow Jones a progressé de 0,37% à 43621 points tandis que le Nasdaq a reculé de 1,35% à 19026 points.