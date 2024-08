Hausse en vue en Europe : la Banque du Japon veut rassurer

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse. Après la folle séance de lundi, les investisseurs réévaluent à la baisse les risques de récession aux Etats-Unis. Ce matin, la Banque du Japon est intervenue verbalement pour calmer le jeu alors que la forte hausse du yen lundi avait eu un effet déstabilisant sur les marchés. Son gouverneur adjoint Shinichi Uchida a déclaré quelle "ne relèverait pas ses taux d'intérêt directeurs dans une situation d'instabilité des marchés financiers et des marchés de capitaux". La devise japonaise recule nettement ce matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Actia

Actia Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 139,7 millions d’euros au deuxième trimestre 2024, en recul de 7,2%. Sur le premier semestre 2024, il s’est établi à 279,5 millions d’euros, en repli de 3,2%. " La dégradation de la conjoncture sur certains secteurs adressés par le groupe freine la dynamique commerciale et limite la visibilité sur le rythme de commande au deuxième semestre 2024 " a prévenu le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes.

Believe

Believe a annoncé prendre la pleine propriété de Doğan Music Company (DMC), le plus grand label indépendant de Turquie. Après une première transaction au cours de laquelle le groupe a acquis une participation majoritaire de 60 % dans DMC en 2020, Believe a maintenant conclu un accord avec le groupe Doğan pour exercer l’option d’achat, acquérant les 40 % restants de DMC pour un total de 38,3 millions d’euros. Cette transaction est soumise à l’approbation de la régulation concurrentielle des marchés.

Les Constructeurs du Bois

Les Constructeurs du Bois, qui s’était vu confier par l’EPA Alzette-Belval dans le cadre de l’Eco’City de Villerupt, la commercialisation active des 180 lots, a signé de nouveaux contrats avec CDC Habitat et ICF Habitat Nord-Est. Ils portent à 134 le nombre de lots vendus pour un volume d’affaires global de ventes de 30 millions d’euros. Dans le détail, CDC Habitat a signé un second contrat de près de 11 millions d'euros portant sur 51 logements. Avec cette nouvelle transaction, LCB a réalisé près de 50% de ses ventes de Villerupt en bloc auprès du principal bailleur national.

Median Technologies

Median Technologies a signé un accord initial avec un laboratoire pharmaceutique membre du top 10 mondial en oncologie. L’accord vise la découverte de biomarqueurs d’imagerie grâce à l’exploitation par l’intelligence artificielle des données cliniques d’un candidat médicament développé par le laboratoire. " Cet accord pourrait conduire à une plus large collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Median ", souligne le spécialiste des solutions et services d’imagerie.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a augmenté de 1,4% en juin en Allemagne après avoir reculé de 3,1% en mai.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les stocks des grossistes en juin à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro perd 0,16% à 1,0910 dollar.

Hier à Paris

Au rebond lors de l'ouverture des marchés ce matin, les indices européens ont clôturé en ordre dispersé. Ils sont toujours plombés par les craintes de récession en provenance des Etats-Unis. Vallourec a vu son titre légèrement progresser après avoir annoncé qu'ArcelorMittal devenait son actionnaire de référence. Coté statistiques, le volume des ventes du commerce de détail en zone euro a diminué en juin. Le CAC 40 a poursuivi son repli, enchaînant une quatrième séance dans le rouge. L'indice parisien a perdu 0,27% à 7130 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,12% à 4576 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont rebondi, mais ils ont clôturé nettement sous leurs plus hauts du jour. Les inquiétudes à propos d’une possible récession - qui hantent les marchés depuis la fin de semaine dernière – sont restées prégnantes. Du côté des valeurs, les publications de Caterpillar, Palantir et d’Uber ont été bien accueillies. Le Dow Jones a gagné 0,76% à 38997,66 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,03% à 16366,85 points. Dans le même temps, le rendement du 10 ans américain a progressé après avoir nettement reculé depuis la fin de la semaine dernière.