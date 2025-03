Hausse en vue en Europe dans un climat géopolitique tendu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert pour démarrer la semaine. Vendredi, Wall Street a connu un rebond malgré l'altercation à la Maison Blanche entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Etats-Unis doivent imposer des droits de douane à partir de mardi sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. L'Europe est pour le moment épargnée. Par ailleurs, sur le front des statistiques, les indicateurs PMI définitifs pour février sont attendus ce lundi tandis que la BCE se réunira ce jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Claranova

Claranova annonce que être entrée en discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt pour la vente potentielle de sa division PlanetArt. Cette transaction potentielle valoriserait la division à environ 160 millions de dollars américains sur une base sans trésorerie et sans dette (ou environ 180 millions de dollars américains de valeur des capitaux propres, y compris la trésorerie excédentaire et les prêts et dettes interentreprises), sous réserve d'ajustements finaux.

Miliboo

Miliboo a enregistré au premier semestre a résultat net de 0,1 million d'euros contre 1,2 million d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda est juste à l'équilibre contre 1,6 million d'euros au premier semestre de l'exercice 2023-2024. La marque digitale d'ameublement a été confrontée à une baisse de 12,7% de son chiffre d'affaires à 19,1 millions d'euros. " La baisse a été principalement concentrée sur les 4 premiers mois de l'exercice (mai à août), les mois de septembre et octobre étant plus proches du niveau de l'exercice précédent ", précise la marque digitale d'ameublement.

Schneider Electric

Schneider Electric a finalisé l'opération précédemment annoncée d'acquisition d'une participation majoritaire dans Motivair Corporation, une entreprise spécialiste du refroidissement liquide et des solutions avancées de gestion thermique pour les systèmes de calcul haute performance. Selon les termes de la transaction, le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a fait l'acquisition d'une participation initiale de 75% au capital de Motivair. Le groupe compte acquérir les 25% de participation minoritaire restant en 2028.

Thermador

En 2024, le résultat net part du groupe de Thermador a baissé de 23,3% à 44,74 millions d'euros et le résultat opérationnel a reculé de 25,6% à 60,16 millions d'euros. La société de distribution d'accessoires de chauffage. Ses résultats ont souffert de la baisse de 13,3% du chiffre d'affaires à 503,88 millions. "Nous n’avions pas anticipé à la fin de l’année 2023 cette baisse de chiffre d’affaires constatée en 2024. Le rebond escompté au second semestre n’a pas eu lieu, bien au contraire. Nous actons un repli moyen sur les volumes de 10,9% et sur les prix de 2,6%", explique Thermador.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat manufacturier pour février sera connu en France à 9h50, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

L'inflation en février sera publiée à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat manufacturier pour février sera dévoilé à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier pour février et les dépenses de construction en janvier à 16h00.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,18% à 1,0403 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé une semaine marquée par la confusion à propos des droits de douane américains, la perte de dynamisme de l'économie américaine et les résultats d'entreprises. Aujourd'hui, l'indice des prix PCE, très surveillé par la Fed, est ressorti en ligne avec les attentes. A Paris, les objectifs 2025 de Teleperformance ont déçu tandis que les solides résultats 2024 de Saint-Gobain ont été appréciés. Le CAC 40 a gagné 0,11% à 8 111,63 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,5%. L'EuroStoxx50 a cédé 0,40% à 5450,79 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la semaine sur une note positive malgré l'altercation à la Maison Blanche entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce vendredi a aussi été marqué par la publication de l'indice des prix PCE en janvier. Cette statistique très surveillée par la Fed est ressortie en ligne avec les attentes. En rythme annuel, il augmenté de 2,5%. Côté valeurs, HP et Dell ont connu une séance difficile, se repliant respectivement de 6,82% et de 4,70%. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 43840 points et le Nasdaq a progressé de 1,63% à 18847 points.