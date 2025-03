Hausse en vue en Europe avant les PMI

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note haussière. Les investisseurs prendront connaissance ce lundi des PMI sur fond d'inquiétudes concernant la politique commerciale américaine. Vendredi, Wall Street a clôturé en territoire positif. Le président américain Donald Trump a évoqué une éventuelle "flexibilité" des droits de douane. "Je ne change rien, mais le mot flexibilité est un mot important (...) il y aura de la flexibilité, mais en principe, c'est réciproque", a déclaré le locataire de la Maison Blanche devant des journalistes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Beneteau

Beneteau (-10,06% à 8,94 euros) a affiché la deuxième plus forte baisse du SBF120 la semaine dernière à la suite de la présentation de comptes 2024 dégradés et de perspectives défavorables. Le fabricant de navires de plaisance anticipe une baisse de la demande finale comprise entre 5% à 10% en 2025 et une poursuite du déstockage dans les réseaux de distribution estimée entre 50 et 100 millions d'euros, principalement concentrée sur le premier semestre. En conséquence, le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 0,9 et 1 milliard d'euros. Il a chuté de 29,4% à 1,03 milliard d'euros en 2024.

Sodexo

Plus forte baisse du SBF 120 la semaine dernière, Sodexo a perdu 16,88% à 61,05 euros. Le spécialiste de la restauration collective a été sanctionné après l'abaissement de ses objectifs pour l'exercice 2024-2025 qui s’achèvera fin août. Le groupe prévoit une croissance interne de son chiffre d'affaires de 3% à 4%, contre de 5,5% à 6,5% précédemment. Il prévoit une amélioration de 10 à 20 points de base de sa marge d'exploitation à taux de change constants, là où il anticipait une marge d'exploitation de 5% à 5,1%, en amélioration de 30 à 40 points de base.

Valneva

Valneva a annoncé qu'elle répondait avec son vaccin Ixchiq à l'épidémie de chikungunya qui s'intensifie rapidement sur l'île française de La Réunion. En accord et avec l'appui de l'Agence Régionale de Santé La Réunion, Valneva fournira 40 000 doses à compter de début avril, avec la possibilité d'en fournir davantage, au travers de contrats de distribution avec les grossistes répartiteurs de l'île.

Vivendi

Vivendi a annoncé avoir franchi à la baisse, le 18 mars 2025, le seuil de 20 % des actions ordinaires et des droits de vote de TIM. Le groupe français détenait à cette date 19,32 % des actions ordinaires et des droits de vote de l’opérateur de télécoms italien et 13,87 % de son capital. Conformément à la réglementation, Vivendi a notifié vendredi la Consob, l’autorité des marchés italienne, de ce franchissement de seuil.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars seront publiés à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euros.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars seront communiqués à 15h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,30% à 1,0845 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont continué de reculer face aux inquiétudes liées à la guerre commerciale. Les droits de douane dits " réciproques ", voulus par le président Donald Trump, seront bien effectifs dès le 2 avril, a confirmé hier la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point-presse. Côté valeurs, Bénéteau a enregistré le plus fort repli de l'indice SBF 120 après la présentation de comptes 2024 dégradés et de perspectives défavorables. Affichant une seconde baisse d'affilée, le CAC 40 a cédé 0,63% à 8042,95 points mais reste quasiment stable sur la semaine : +0,18%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive. Les tensions commerciales commerciales continuent d'occuper l'esprit des investisseurs. Le président américain Donald Trump a évoqué une éventuelle "flexibilité" des droits de douane. "Je ne change rien, mais le mot flexibilité est un mot important (...) il y aura de la flexibilité, mais en principe, c'est réciproque", a déclaré le locataire de la Maison Blanche devant des journalistes. Le Dow Jones a grappillé 0,08% à 41985 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,52% à 17784 points.