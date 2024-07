Hausse en vue des marchés européens avant les banques centrales

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture de cette séance ce lundi. Le CAC 40 devrait gagner 0,26%. La semaine sera marquée encore par les résultats d'entreprises : L'Oréal, Airbus, Safran, Danone, Crédit Agricole, Société Générale, Axa ou encore Engie. Elle sera aussi marquée par les réunions des grandes banques centrales (États-Unis, Japon et Grande-Bretagne). Elles vont s'exprimer notamment sur l'évolution des taux d'intérêt. Côté statistiques, en zone euro, les données sur la croissance économique et les chiffres de l'inflation seront publiées cette semaine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CNova

Le GMV (Gross Merchandise Value) de Cnova a diminué de 10,9% sur base comparable au premier semestre 2024, ce qui confirme le choix stratégique de Cnova de développer ses activités de services afin d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Il s'élève à 1,2 milliard d'euros contre 1,38 milliard d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires net de la filiale de Casino baisse de 19% sur base comparable au premier semestre 2024, en lien avec la baisse du GMV et la transition stratégique vers la Marketplace, qui représente 65% du GMV Produit sur ce premier semestre (+7pts vs. 2023).

emeis

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe emeis s’établit à 2,77 milliards d’euros au premier semestre 2024, soit une progression de +9,2%, principalement de nature organique (+8,9%). Cette évolution résulte de l’augmentation du taux d’occupation moyen du groupe de +2,6 points sur la période, de l’effet des revalorisations tarifaires et de l’impact positif de la contribution des ouvertures d’établissements réalisées. L’ensemble des zones géographiques du groupe a contribué au premier semestre à la forte dynamique de croissance de l’activité.

Maisons du Monde

Au premier semestre 2024, les ventes de Maisons du Monde ont reculé de 9,6% à 491,1 millions d'euros. La marge brute a diminué de 7,4% à 320,7 millions d'euros. Son Ebitda a baissé de 24,8% ressortant à 64 millions d'euros. La marge d’EBITDA a diminué, passant de 15,7% à 13% compte tenu de la baisse de volumes. La marge d’EBIT est négative à -1,2% comparée à 3,0% au 1er semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes. Le groupe accuse une perte nette à 24,3 millions d'euros contre un bénéfice de 1 million d'euros au premier semestre 2023.

Renault

Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software, annonce la nomination d’Anne-Catherine Brieux au poste de directrice des opérations industrielles. Cette nomination est effective au 1er août 2024. Actuellement directrice qualité stratégie, fournisseurs & développement de Renault Group, Anne-Catherine Brieux devient membre de la Leadership Team d’Ampere et sera rattachée à Luca de Meo, CEO d’Ampere. Elle succède à Luciano Biondo qui a décidé de quitter le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,01% à 1,0861 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont baissé dans le sillage d’une série de résultats d’entreprises décevants. Ils ont touché des secteurs aussi variés que le luxe (Kering), l'automobile (Renault, Stellantis) et l'agroalimentaire (Nestlé). A Paris, STMicroelectronics a dévissé après avoir une nouvelle fois réduit ses objectifs annuels. En revanche, Sanofi a bénéficié du relèvement de ses objectifs. L’indice CAC 40 a cédé 1,15% à 7427,02 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 1,03% à 4811,83 points. Le rebond de la Bourse américaine a permis à l'Europe de limiter ses pertes.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le vert, après la publication des chiffres de l'inflation. Indicateur très surveillé par la Fed, l'indice des prix PCE a ralenti en juin sur un an. Elle a cependant augmenté de 0,1% en rythme mensuel, après avoir été stable en mai. En outre, les revenus et la consommation des ménages ont aussi freiné sur ce même mois. Côté valeurs, l'action 3M a bondi après avoir révisé à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour l'année 2024. Le Dow Jones a gagné 1,64% à 40589,34 points. De son côté, le Nasdaq a avancé de 1,03% à 17357,88 points.