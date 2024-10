Hausse en vue des marchés américains après le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les indices américains devraient progresser à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance d’un rapport sur l'emploi meilleur que prévu aux Etats-Unis en septembre. Les Etats-Unis ont créé 254000 postes contre un consensus de 147000. Sur ce mois, le taux de chômage a reculé à 4,1% contre 4,2% attendu. Côté valeurs, Spirit Airlines envisagerait un éventuel dépôt de bilan selon le Wall Street Journal. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,84% et 1,19%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont connu une séance volatile pour déterminer dans le rouge. Dans un contexte marqué par les craintes à propos de la situation au Moyen-Orient, des déclarations de Joe Biden sur de possibles frappes israéliennes sur des installations pétrolières iraniennes ont provoqué un nouveau bond de l'or noir. Elles ont refroidi l’ardeur des investisseurs, qui avaient apprécié l’accélération de la croissance dans les services en septembre. Le rapport sur l'emploi est attendu vendredi Le Dow Jones a cédé 0,44% à 42011,59 points et le Nasdaq Composite, de 0,04% à 17918,48 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont créé 254000 postes dans le secteur non agricole en septembre alors que le consensus s'élevait à 147000, après 159000 en août, chiffre révisé à la hausse de 17 000 emplois. Le taux de chômage ressort à 4,1% contre 4,2% attendu et après 4,2% en août. Le salaire horaire a affiché une croissance de 4% sur un an, contre un consensus de 3,8% après 3,9% en août.

Les valeurs à suivre

ExxonMobil

Dans un document réglementaire, Exxon Mobil a indiqué que ses bénéfices du troisième trimestre provenant de la production de pétrole et de gaz devraient baisser de 600 millions à 1 milliard de dollars, en raison du repli des cours du pétrole.

Spirit Airlines

Spirit Airlines est attendu en baisse de 30% en pré-marché à Wall Street après que le Wall Street Journal a rapporté que la compagnie aérienne américaine a entamé des pourparlers sur les conditions d'un éventuel dépôt de bilan au titre du Chapitre 11 de la loi sur les faillites à la suite de sa fusion ratée avec JetBlue Airways. La compagnie aérienne a également étudié la restructuration de son bilan par le biais d'une transaction à l'amiable, mais les discussions récentes aient été davantage axées sur la conclusion d'un accord avec les créanciers pour un dépôt de bilan.

UniFirst

Elis aurait fait une proposition de rachat informelle à son homologue américain UniFirst, affirme Bloomberg. UniFirst a contacté le groupe français pour évaluer son appétit pour une transaction après que l'approche d'Elis pour racheter son rival Vestis Corp a été rendue publique le mois dernier. La société française a fait une proposition non contraignante pour UniFirst, que le conseil d'administration de ce dernier a rejeté ces derniers jours, et les sociétés ne sont pas actuellement en pourparlers, ont déclaré les sources de l'agence de presse