Hausse en vue des indices européens, pluie de résultats à Paris

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement haussier au cours de cette séance ce jeudi. Le CAC 40 devrait gagner 0,52%. Les grandes sociétés cotées à Paris vont animer les marchés suite à la publication de leurs résultats hier et ce matin : ADP, Renault, Stellantis, Airbus, Safran, TF1, Pernod Ricard. Le groupe de vins et de spiritueux a connu un premier semestre 2023/2024 difficile avec notamment un repli de son résultat net et de ses ventes. Coté statistiques, au Royaume-Uni, le PIB a reculé au quatrième trimestre alors que les analystes tablaient sur une hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP annonce une croissance de 17,2% de son chiffre d'affaires en 2023 à 5,49 milliards d'euros "sous l'effet de la progression du trafic, tant à Paris qu'à l'international, et de la forte dynamique des activités commerciales". Le gestionnaire d'aéroports précise que son résultat net part du groupe (RNPG) progresse de 22,2% à 631 millions d'euros ; il propose un dividende annuel de 60 % du RNPG soit 3,82 euros par action, contre 3,13 euros versés au titre de 2022. L'Ebitda atteint 1,95 milliard d'euros, en hausse de 14,8% avec une marge d'EBITDA à 35,6% du chiffre d'affaires.

EssilorLuxottica

En 2023, EssilorLuxottica a dégagé un résultat net ajusté à hauteur de 2,94 milliards d'euros, soit 11,6% du chiffre d'affaires, contre 11,7 % en 2022. Il est en hausse de 14,3% à taux de change constants. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 4,178 milliards d'euros sur l'année, soit 16,5% du chiffre d'affaires, contre 16,8% en 2022. La marge brute ajustée s'est élevée à 16,090 milliards d'euros en 2023, atteignant 63,4% du chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires annuel a augmenté à taux de change constants de 7,1% à 25,39 milliards d'euros.

Pernod Ricard

Au premier semestre 2023/2024, la marge opérationnelle courante de Pernod Ricard est en baisse de -152 points de base en facial avec un effet devises négatif sur le ROC de 311 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) sur cette période s'élève à 2,14 milliards d'euros, en décroissance interne de -3%. Le résultat net part du groupe s'élève à 1,569 milliards d'euros (-12% en facial reflétant un ROC en déclin et un produit opérationnel non courant en hausse, principalement liés à des cessions d'actifs). Le bénéfice par action est en recul, à 5,68 euros, lié à un ROC en déclin.

Renault

Renault annonce une forte amélioration de tous ses indicateurs financiers en 2023 avec un chiffre d’affaires de 52,4 milliards d’euros, en hausse de 13,1%. Il a augmenté de 17,9 % à taux de change constants sur un an. La marge opérationnelle du groupe atteint un "record" à 4,1 milliards d’euros, en hausse de 1,5 milliard d’euros sur un an. Elle a représenté 7,9% du chiffre d’affaires, en amélioration de 2,4 points. A 2,3 milliards d’euros, le résultat net progresse de 3 milliards d’euros par rapport à 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Au quatrième trimestre, le PIB au Royaume-Uni a reculé de 0,2% en rythme annuel. Le consensus tablait sur une hausse de 0,1%. Il s'élevait à +0,2% le trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en janvier, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en février et celui de la Fed de Philadelphie seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle et la capacité de production en janvier seront publiées à 15h15.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks des entreprises en décembre et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en février seront dévoilées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz américain seront publiées à 16h30.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont bouclé cette séance de mercredi sur une note positive au lendemain des chiffres sur l'inflation américaine. Ce matin, les prix à la consommation au Royaume-Uni ont reculé plus qu'attendu. Côté valeurs, Cagemini et M6 ont animé la cote. La journée de demain sera rythmée par la publication d'une kyrielle de résultats d'entreprises. De Airbus à Stellantis, huit membres de l'indice phare de la place parisienne seront à surveiller. Le CAC 40 a progressé de 0,68% à 7677,35 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,43% à 4709,46 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini par rebondir au terme de cette séance ce mercredi, après leur chute d’hier provoquée par la publication des chiffres de l'inflation pour le mois de janvier. Côté valeurs, Uber (+14,73% à 79,15 dollars) a terminé en tête du S&P500 après l’annonce de son premier rachat d’actions d'un montant maximal de 7 milliards de dollars, tandis que Kraft Heinz a chuté après avoir dévoilé des revenus décevants au quatrième trimestre 2023. Le Dow Jones a gagné 0,40% à 38 424,27 points et le Nasdaq a progressé de 1,30% à 15 859,15 points. Les taux longs reculent.