Hausse en vue des indices européens, la balance commerciale au menu

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture de la séance ce mardi avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, jeudi. Le CAC 40 devrait gagner 0,44%. La séance d'hier a été marquée par la chute des cours de l'or noir, qui a entraîné un net repli des taux longs. Coté statistiques, les données sur la balance commerciale en France seront publiés à 8h45. Les chiffres sur le taux de chômage en zone euro seront connus à 11h. Coté valeurs, Trigano a vu ses ventes progresser de près de 20% au premier trimestre 2023/2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Forsee Power

Forsee Power, spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques, a nommé Franck Meyer au poste de Directeur administratif et financier. Il rejoint également le Comité exécutif du groupe. Franck Meyer aura pour mission d'optimiser le pilotage financier de Forsee Power, dans un contexte de croissance rapide.

Ipsos

Ipsos a annoncé l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas. "Réputée pour son expertise en matière d'enquêtes sociales et politiques, l'entreprise dispose d'importantes capacités de production et d'analyses de données, et d'un large panel", explique le groupe français. La combinaison des deux équipes regroupera 250 professionnels et opérera sous la marque Ipsos I&O.

Sodexo

Sodexo a nommé Sébastien de Tramasure, actuellement Directeur financier de Sodexo Amérique du Nord, au poste de Directeur financier groupe. Marc Rolland continuera d'exercer les fonctions de Directeur financier groupe jusqu'au 1er mai 2024, avant de prendre de nouvelles fonctions qui seront annoncées en temps voulu. "La nomination de Sébastien de Tramasure est le fruit d’un plan de succession préparé de longue date", explique Sodexo. il travaille chez Sodexo depuis près de 18 ans.

Trigano

Grâce à la bonne dynamique de l'activité camping-cars (+26,8%), les ventes de Trigano ont progressé de près de 20% au 1er trimestre 2023/2024. La poursuite de l'amélioration du fonctionnement de la chaine logistique avec, en particulier, la fin de la pénurie de bases roulantes a permis d'enregistrer une forte croissance des ventes de camping-cars. Les livraisons aux distributeurs progressent de plus de 20% en volume auxquels s'ajoutent des effets prix/mix favorables portant la progression du chiffre d'affaires au-delà de 26%.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en novembre a reculé de 0,7% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,2%. Elle avait reculé de 0,3% le mois dernier.

En France, les données sur la Balance commerciale en novembre seront publiées à 8h45.

En zone euro, les chiffres sur le taux de chômage en novembre seront connus à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur la Balance commerciale en novembre seront publiées à 14h30 .

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,0958 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé la première séance de la semaine en hausse, hormis le FTSE 100. La séance a été marquée par la chute des cours de l'or noir, qui a entraîné un net recul des taux longs. Les investisseurs prendront connaissance en fin de semaine des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en France en décembre. Coté valeurs, Airbus a fini leader de l'indice CAC 40 en raison des nouveaux déboires du 737 Max, l’avion vedette de son concurrent, Boeing. Le CAC 40 a gagné 0,40% à 7450,24 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,46% à 4483,86 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en hausse même si Boeing a pénalisé le Dow Jones. Le constructeur aéronautique a connu de nouveaux déboires sur un 737 Max, son avion vedette. En revanche, les valeurs technologiques ont bien été orientées sur fond de nette baisse des taux longs dans le sillage de la chute de l’or noir. Le cours du WTI a perdu plus de 4% à 70,93 dollars. En fin de semaine, les chiffres de l'inflation américaine seront publiés. Le Dow Jones a gagné 0,58% à 37683,01 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 2,20% à 14843,77 points.