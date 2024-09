Hausse en vue des indices européens avant la décision de la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en hausse ce jeudi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 1,31%. Cet après-midi, la BCE rendra sa décision de politique monétaire et devrait annoncer une réduction de 25 points de base de ses taux d'intérêt. Les propos de sa présidente Christine Lagarde sur ce sujet sont attendus. Côté valeurs, plusieurs sociétés ont présenté hier leurs résultats du premier semestre qui feront réagir les marchés. : Lanson, Linedata, Jacquet Metals. De son côté, Alstom va moderniser le système de navettes de l'aéroport de Las Vegas.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat avec le département de l’aviation du comté de Clark (Nevada) pour la livraison de nouvelles navettes automatisées Innovia et la mise à niveau du système de navettes de l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas, aux États-Unis. Alstom prévoit d’achever le projet d’ici la fin 2027. Le contrat s’élève à 84 millions de dollars (soit environ 76 millions d’euros). Alstom est chargé de la conception, de l'ingénierie, de la fourniture, de l'intégration, des essais et de la mise en service d'une mise à niveau complète du système des lignes verte et bleue de l'aéroport.

Jacquet Metals

Les ventes au premier semestre 2024 de Jacquet Metals s’élèvent à 1,074 milliards d’euros, inférieures de 15,5% à celles enregistrées un an auparavant. La marge brute représente 20,9% du chiffre d’affaires contre 22,4 % au premier semestre 2023. Elle s'élève à 225 millions d'euros contre 285 millions d'euros. L'Ebitda courant s'établit à 39 millions d'euros, représentant 3,6% du chiffre d'affaires contre 7,9% au premier semestre 2023. Sur cette période, le résultat net part du groupe s'élève quant à lui à 3,6 millions d'euros contre 49 millions d'euros il y a un an.

Linedata

Linedata a réalisé, au titre du premier semestre 2024, un résultat net en progression de 24,4% à 10,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge nette solide de 11,8% (+2,1 points par rapport au premier semestre 2023). L'Ebitda de l'éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit s'établit à 22 millions d'euros (24,5% du chiffre d'affaires), en hausse de 800 000 euros par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sanofi

Dans le cadre de ses efforts de développement de traitements innovants pour les personnes atteintes de cancers rares, Sanofi a conclu un accord de licence exclusive avec RadioMedix, Inc. (société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de radiopharmaceutiques pour l'imagerie TEP et les alphathérapies ciblées - TAT pour Targeted Alpha Therapy), afin de répondre aux besoins thérapeutiques non pourvus en oncologie) ainsi qu'avec Orano Med, une société française de biotechnologie au stade clinique, filiale du groupe Orano.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur l'inflation en Espagne en août seront publiées à 9h.

La décision de politique monétaire de la BCE sera rendu à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage

et celles sur les prix à la production en août seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,1019 euro.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé pratiquement inchangées, l'inflation core américaine ayant légèrement dépassé les attentes. Les marchés attribuent désormais une probabilité de 83% à un assouplissement monétaire de 25 points de base de la Fed le 18 septembre, selon le CME FedWatch Tool. Le scénario d'un assouplissement de 50 points de base est écarté. Au chapitre des valeurs, l'actualité a été dominée par l'acquisition de 9% de la banque allemande Commerzbank par sa concurrente italienne, Unicredit. Le CAC 40 a cédé 0,14% à 7 396,83 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,32% à 4 762,16 points.

Hier à Wall Street

Dans le rouge au cours de cette séance, les indices américains ont clôturé celle-ci dans le vert, suite à la parution des chiffres de l'inflation. Au mois d'août, l’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel comme prévu. Elle ressort à 0,3% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%. Côté valeurs, Manchester United a chuté après une performance annuelle décevante lors de l'exercice 2023/2024. Le club anglais de football a accentué ses pertes. Le Dow Jones a gagné 0,31% à 40861 points et le Nasdaq a avancé de 2,17% à 17395 points.