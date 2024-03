Hausse en vue des indices européens avant l'inflation et les PMI, Vallourec en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse avant la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques ce matin. Sont attendus notamment les données sur l'activité manufacturière et celles sur l'inflation en zone euro. En outre, d'autres résultats d'entreprises ont été publiés hier et ce matin (Valeo, Saint-Gobain, Maurel & Prom). Ceux de Vallourec vont animer les marchés à Paris. Le fabricant de tubes en acier a délivré une solide performance en 2023. Renouant avec les bénéfices, le groupe a vu ses ventes progresser de 5%. Son RBE a augmenté ressortant à 1,19 milliard d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bonduelle

Sur ce premier semestre de l'exercice 2023-2024, le groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 38,5 millions d'euros à taux de change courants et de 50,5 millions d'euros à taux de change constants. Celui-ci s'affichait à 43,1 millions d'euros il y a un an à la même période. "Cela correspond à une progression de +17,1% du résultat opérationnel courant soit une marge opérationnelle courante de 3,9% en données comparables et 3,2% en données publiées", explique Bonduelle. Le résultat net de l'ensemble consolidé du groupe sur ce premier semestre s'établit à 4,5 millions d'euros.

Saint-Gobain

En 2023, Saint-Gobain affiche un résultat net de l'ensemble consolidé part du groupe en recul de 11,1% à 2,66 milliards d'euros. Sur cette période, son chiffre d'affaires et produits accessoires a baissé de 6,4% à 47,9 milliards d'euros. Le groupe souligne que sa marge d'exploitation a par contre progressé à 11% et qu'il enregistre un record de cash flow libre à 3,9 milliards d'euros. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 6 juin 2024 la distribution en espèces d'un dividende en hausse de +5% à 2,10 euros par action pour 2023 (contre 2 euros en 2022).

Valeo

Valeo affirme avoir atteint ses objectifs en 2023, avec une marge d'EBITDA et une marge opérationnelle à respectivement 12% et 3,8% du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile atteint 22 milliards d’euros, en hausse de 11% à périmètre et taux de change constants en base retraitée. Le cash flow libre ressort à 379 millions d’euros et un dividende de 0,40 euro par action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée générale. Valeo fait état de prises de commandes à 34,9 milliards d’euros qui valident les perspectives de croissance du groupe.

Vallourec

En 2023, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 5,11 milliards d'euros, en progression de 5% par rapport à 2022 (+6% à taux de change constants). La hausse des revenus du groupe reflète un effet volume de -14 % du fait principalement de moindres livraisons du segment Industrie en Europe. En 2023, le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 1,19 milliard d'euros, soit une marge de 23,4% du chiffre d'affaires, contre 715 millions d'euros et une marge de 14.6% du chiffre d'affaires en 2022.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en février sera publié à 9h50, celui de l'Allemagne à 9h55 et celui en zone euro à 10h.

En zone euro, les données sur l'inflation en février et celles sur le taux de chômage en janvier seront publiées à 11h.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en février aux Etats-Unis sera publié à 15h45.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en février, les données sur les dépenses de construction en janvier et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,0813 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé après la publication de plusieurs résultats d'entreprises et des chiffres de l'inflation. Cette dernière est ressortie conforme aux attentes en France, en Allemagne et aux Etats-Unis (PCE). A Paris, Euroapi s’est effondré après la présentation de résultats 2023 et perspectives dégradés. Les résultats et le nouveau plan stratégique de Veolia n'ont pas convaincu. Le CAC 40 a perdu 0,34% à 7 927,43 points après avoir atteint un plus haut historique à 7 977,68 points. L'EuroStoxx50 a cédé 0,03% à 4 885,37 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé cette séance de jeudi en hausse, rassurés par les chiffres de l'inflation. L'indice des prix PCE est ressorti conforme aux attentes au mois de janvier. Les taux longs se détendent grâce à cette statistique favorable et soutiennent les valeurs technologiques. Parmi ces dernières, Salesforce a dévoilé des profits plus élevés que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,12% à 38996 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 0,9% à 16091 points, battant ainsi son précédent record de clôture inscrit le 19 novembre 2021 : 16057 points.