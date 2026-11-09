Hausse en vue à Wall Street, portée par l'emploi

Les marchés américains devraient progresser à l'ouverture de la séance ce lundi après la publication d'un rapport sur l'emploi plus robuste qu'attendu. Cet optimisme s'installe tandis que les investisseurs intègrent les déclarations de Donald Trump qui écarte la perspective d'une escalade armée avec l'Iran, en cas d'issue favorable dans les négociations avec Téhéran. Avant les premiers échanges, le Dow Jones et le S&P 500 s'orientent vers une hausse respective de 1,03% et 0,81%. Le Nasdaq est attendu en progression de 0,73%.

Un marché du travail solide qui relance la pression sur la Fed

Sur le front macroéconomique, le rapport sur l'emploi américain a apporté une nouvelle preuve de la résistance de l'économie, avec 165 000 créations nettes de postes en octobre, contre seulement 65 000 attendues et un taux de chômage ramené de 4,2% à 4,1%. Les chiffres des deux mois précédents ont également été révisés à la hausse. Cette bonne nouvelle économique complique toutefois la tâche de la Fed : les investisseurs anticipent désormais à près de 79% une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre, contre environ 67% jeudi dernier.

"Le rapport sur l'emploi d'octobre s'est révélé particulièrement solide et accentue à nouveau la pression sur la Fed pour qu'elle relève ses taux en décembre, après que les inquiétudes apparues à la suite des élections de mi-mandat concernant un ralentissement des investissements dans l'IA ont atténué les anticipations de hausse des taux", observe Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).

Après l'emploi américain, d'autres indicateurs majeurs sont attendus cette semaine. L'attention des investisseurs se portera principalement sur les nouvelles statistiques d'inflation américaines, avec la publication des indices des prix à la consommation (CPI) mardi puis ceux à la production (PPI) vendredi. Ces chiffres pourraient influencer les anticipations de politique monétaire.

Moyen-Orient : Donald Trump vante l'efficacité du blocus face à Téhéran

Outre les données macroéconomiques, les risques géopolitiques continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. Les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Sur le plan diplomatique, Donald Trump a estimé hier qu'une reprise de la guerre avec l'Iran était "très improbable", à condition que des progrès soient réalisés dans les négociations avec Téhéran : ""Cela dépend de s'ils signent ou non un accord très solide", a déclaré le président américain lors d'un entretien par téléphone avec un journaliste de CNN.

Ces déclarations s'opposent celles du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui a affirmé que les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis étaient arrêtés en raison du "choc" provoqué par la large défaite du camp de Donald Trump lors des élections de mi-mandat mardi.

En outre, le chef d'état américain a confirmé que le dispositif "Task Force Iron Gate" annoncé par l'armée américaine était "pleinement opérationnel", pour bloquer les routes terrestres menant vers l'Iran. L'objectif de Washington est d'empêcher notamment l'acheminement d'armes et de technologies susceptibles d'être utilisées à des fins militaires. "Combiné au plus grand blocus maritime de l'Histoire, ce dispositif ne laisse quasiment rien entrer ou sortir d'Iran!", s'est félicité le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Malgré ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole restent orientés à la baisse. Après 14h30, le prix du Brent perd 4,62% à 93,78 USD. Le WTI américain cède 3,83% à 87,25 USD. La perspective de taux élevés fragilise le baril, pris en étau entre un dollar fort et le risque d'un ralentissement économique.

Nvidia : enquête interne sur Jensen Huang après des révélations d'espionnage

Outre la macroéconomie et la géopolitique, les investisseurs surveillent aussi attentivement l'actualité des sociétés cotées.

Nvidia a annoncé dimanche que son conseil d'administration cherchait à déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère, après un article affirmant qu'il entretenait une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin. Le New York Times a rapporté le mois dernier que Huang a entretenu une relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, entreprise basée à Singapour que les autorités américaines considèrent comme étant liée aux services de renseignement chinois. Megaspeed, qui achète des puces d'IA à Nvidia, est soupçonnée d'avoir aidé Pékin à accéder à des puces avancées dont l'expédition vers la Chine est interdite.

Par ailleurs, OpenAI entend poursuivre le développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis malgré la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et les risques de durcissement réglementaire. Sa directrice financière, Sarah Friar, a confirmé vendredi à CNBC que l'entreprise continuerait d'investir pour répondre à la demande croissante de ses clients, tout en recherchant de nouveaux capitaux. Cette stratégie intervient alors que l'opposition locale aux centres de données s'intensifie et que les inquiétudes sur leur développement ont contribué à une correction boursière majeure des valeurs technologiques.

L'entreprise américaine d'intelligence artificielle maintient également ses ambitions de financement, soutenues par une croissance de 70% de son activité au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent et par un doublement de la demande des entreprises. Sarah Friar considère cette dynamique comme un signe de l'adoption croissante des outils d'IA et un argument pour attirer de nouveaux investisseurs. Le groupe n'a toutefois pas précisé le montant de la levée de fonds envisagée.

De plus, Microsoft aurait décidé de ne pas renouveler son contrat de location de capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle auprès d'Oracle, selon Bloomberg. Le groupe aurait commencé ces derniers mois à désactiver progressivement les infrastructures concernées, équipées d'anciennes générations de processeurs graphiques Nvidia devenues moins adaptées à ses besoins. Cette décision s'inscrit dans une réévaluation plus large de ses partenariats cloud, représentant plusieurs milliards de dollars.

De son côté, Google a annoncé vendredi l'acquisition auprès de Crusoe d'un site destiné à accueillir son premier centre de données dans le Wyoming, au lendemain de l'annonce d'un programme d'investissement de 17 milliards de dollars dans cet État américain. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures d'intelligence artificielle du groupe, malgré la montée des oppositions politiques et réglementaires à la construction de nouveaux centres de données aux États-Unis.