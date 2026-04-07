Hausse du pétrole : risque ou opportunité ?

la bourse et le pétrole (Crédits: Adobe Stock)

En mars 2026, les contrats à terme sur le Brent ont bondi de 64 %, signant l'une de leurs meilleures performances depuis 1988 selon LSEG. Le West Texas Intermediate (WTI) a suivi une trajectoire similaire avec une hausse d'environ 52 %, du jamais vu depuis mai 2020. Ce choc s'explique en grande partie par la paralysie du détroit d'Ormuz, véritable artère énergétique mondiale par laquelle transite près de 20 % du brut mondial.

Début avril 2026, aucune accalmie ne se profile. Dans ce contexte, beaucoup se demandent : faut-il exploiter cette hausse comme une opportunité ou s'en protéger comme d'un risque systémique ?

La volatilité : un instrument à double tranchant

Pour les traders court terme, la volatilité actuelle du marché pétrolier constitue un environnement favorable, caractérisé par des amplitudes intrajournalières importantes sur le Brent et le WTI. Ces mouvements rapides offrent des points d'entrée et de sortie fréquents, à condition de maîtriser le risque.

En revanche, pour d'autres investisseurs, cette volatilité devient un facteur de risque important. Depuis le début de l'année, les prix du pétrole ont progressé de plus de 80 %, avec un pic au-delà des 120 $, un niveau inédit depuis 2022. Les scénarios divergent fortement pour la suite : certains anticipent une consolidation liée à des prises de bénéfices, tandis que d'autres considèrent que chaque nouvelle peut relancer la dynamique haussière.

L'actualité récente illustre cette instabilité. Le 2 avril, les cours du pétrole ont bondi de 7 % en séance asiatique après des déclarations offensives de Washington à l'égard de Téhéran, alors que les prix avaient baissé de plus de 8 % les deux séances précédentes. Ce type d'événement confirme la sensibilité extrême des prix à l'information politique.

Ce regain de tension confirme aussi la tendance du dernier sondage Reuters : les analystes prévoient désormais un Brent à 82,85 $ en moyenne pour 2026, contre 63,85 $ en février 2026. Ce bond de 19 $ (soit une hausse de 30 % liée au déclenchement du conflit) constitue la plus forte révision annuelle jamais enregistrée par Reuters depuis la création de son enquête en 2005.

Au-delà des tensions militaires, les perturbations logistiques jouent un rôle déterminant. Les détours imposés aux routes maritimes, la hausse des primes d'assurance et les contraintes sur le fret maintiennent une pression structurelle sur les prix. Dans ce contexte, une mauvaise exposition au pétrole peut rapidement peser sur la performance globale d'un portefeuille.

Ce que le phénomène de backwardation nous dit des anticipations du marché

La structure du marché des contrats à terme apporte un éclairage sur les anticipations du marché concernant les prix du pétrole. En temps normal, ce dernier évolue en contango avec des prix futurs supérieurs aux prix spot, reflétant les coûts de stockage et de financement. À l'inverse, le phénomène de backwardation — actuellement observé — correspond à une situation où les prix à court terme dépassent ceux des échéances plus lointaines.

Source : CME Group

Source : CME Group

Cette configuration traduit généralement une tension immédiate sur l'offre, combinée à une anticipation de détente future. Autrement dit, le marché considère que le choc actuel est transitoire plutôt que structurel. Si les investisseurs anticipaient une pénurie durable, les prix à long terme seraient plus élevés afin d'intégrer cette rareté de l'offre.

Toutefois, la prudence reste de mise : même en cas de cessez-le-feu, la remise en service des infrastructures énergétiques détruites pendant le conflit prendra du temps, un facteur que le marché ne semble pas encore pleinement intégrer. Ce décalage entre perception de court terme et réalité opérationnelle constitue un risque de réévaluation future des prix.

Pour Indrani De, responsable de la recherche chez FTSE Russell, si le marché anticipe une baisse progressive des prix, il continue néanmoins d'intégrer une prime de risque élevée liée à l'incertitude géopolitique.

Sur quels marchés se concentrer une fois le conflit résolu ?

Si l'on retient l'hypothèse d'un choc temporaire, la question du positionnement à la fin du conflit devient stratégique. Historiquement, les actifs les plus pénalisés lors d'un stress géopolitique sont aussi ceux qui rebondissent le plus fortement en phase de normalisation.

Les marchés européens figurent en première ligne. Plus dépendants des importations énergétiques et plus exposés aux flux commerciaux avec le Moyen-Orient, ils ont subi des corrections marquées.

Le CAC 40 a perdu près de 7 % depuis le début du conflit, avec un repli maximal supérieur à 12 %. Le DAX a reculé de plus de 9 %, tandis que le FTSE 100 a limité ses pertes autour de 4 %. En Asie, le Nikkei 225 a cédé plus de 10 % et le Kospi plus de 16 %.

À l'inverse, les États-Unis ont bénéficié de flux de capitaux défensifs. Leur moindre dépendance énergétique relative et le statut de valeur refuge du dollar ont soutenu les actifs américains. L'indice du dollar s'est par exemple apprécié d'environ 3 % depuis le début des tensions.

Ce repositionnement des flux suggère un potentiel de rattrapage plus important pour les marchés européens et émergents en cas d'apaisement. Toutefois, ce scénario reste conditionné à une stabilisation durable. Pour JP Morgan, les risques persistants sur les infrastructures du Golfe ou les attaques ciblées pourraient retarder cette normalisation.