L'acteur de la communication et du data marketing a affiché une progression solide de son activité au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026. Il a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 182,1 millions d'euros, en hausse de 4% sur un an (dont 4,2% au troisième trimestre). Son revenu net s'est établi à 135,1 millions d'euros ( 3,2%).

Cette bonne dynamique a principalement reposé sur le Marketing Digital, dont le revenu net a grimpé de 9,8% ( 8,3% en organique) pour atteindre 86,2 millions d'euros. Ce pôle a été soutenu aussi bien par la branche Conseil et Technologie, qui a atteint 36,7 millions d'euros ( 10%) grâce au cabinet Converteo sur les enjeux de data et d'intelligence artificielle, que par les Agences et Solutions, qui ont généré 49,5 millions d'euros ( 9,6%).

En parallèle, les revenus hors de France ont bondi de 32,6% (dont 28,2% à périmètre constant), à 22,3 millions d'euros, représentant désormais 16,5% du revenu net total contre 12,8% un an auparavant.

Pour la suite de l'exercice et dans le cadre de son plan "Ambition 2030", le PDG Bertrand Laurioz a confirmé la volonté de poursuivre les investissements technologiques et la croissance externe ciblée, tout en renforçant les synergies entre conseil, création, data et intelligence artificielle.