Hausse du CAC 40 dans le vide grâce à Wall Street

(AOF) - Les marchés européens progressent dans le sillage de Wall Street, qui a connu une seconde partie de séance favorable. A la veille de Noël, la Bourse de Paris fermera à 14 heures. Celle de Francfort est fermée aujourd’hui. Les nouvelles sur le front des entreprises sont peu nombreuses et l’agenda économique du jour est vierge. Vers 13h, le CAC 40 gagne 0,54% à 7 311,23 points tandis que le FTSE 100 s’adjuge 0,57% à 8 148,67 points. Paris sera fermé mercredi et jeudi. Les volumes échangés restent très faibles.

En Europe, AstraZeneca (+ 1,41% à 12,30 pence) progresse à la Bourse de Londres en dépit de l’annonce de la décision prise avec Daiichi Sankyo de retirer la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l'Union européenne pour le datopotamab déruxtécan (Dato-DXd) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique non épidermoïde. Le groupe précise que la décision a été prise sur la base des commentaires du Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Lanterne rouge du CAC 40 cette année, STMicroelectronics perd plus de 49% à 25,29 euros, même s'il s'adjuge aujourd'hui 2,68% dans le sillage de la bonne performance boursière de plusieurs grands noms du secteur hier aux Etats-Unis, dont Nvidia. Le groupe franco-italien a lancé 3 avertissements depuis le 1er janvier et a décalé de 3 ans à 2030 sa cible de 20 milliards de revenus, fin novembre. Cette année, le fabricant de semi-conducteurs a été principalement pénalisé par une demande plus faible que prévu pour ses produits destinés aux secteurs automobile et industriel.

L'équipementier aéronautique Latecoere a dévoilé des comptes en amélioration au premier semestre grâce notamment à la progression de son activité. Il a enregistré une perte nette, part du groupe de 49,3 millions d'euros, contre une perte de 59,6 millions d'euros au premier semestre 2023. L'Ebitda récurrent est négatif à hauteur de 1,8 million d'euros, soit une amélioration par rapport à la perte de 17,6 millions d'euros enregistrée un an plus tôt. En Bourse, l'action Latecoere gagne 3,30% à 0,0094 euro.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Vers 11h30, l'euro recule de 0,10% à 1,0394 dollar.