Hausse des marchés européens, LVMH et le luxe sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en hausse en amont de nouvelles annonces de Donald Trump. Le président américain a déclaré qu'il annoncerait "dans la semaine" de nouvelles surtaxes sur les semi-conducteurs entrant aux Etats-Unis. Côté valeurs, LVMH enregistre la plus forte baisse du CAC 40 après l’annonce hier soir d’un repli inattendu des ventes en comparable au premier trimestre. Le numéro un mondial du luxe entraîne dans son sillage les autres valeurs du secteur. Vers 12h10, le CAC 40 gagne 0,36% à 7299 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,76% à 4948 points.

En Europe, Ericsson (+6,01% à 78,02 couronnes suédoises) est propulsé en tête de l'indice OMX30 à la faveur de la présentation d'une performance opérationnelle bien supérieure aux attentes au premier trimestre. L'équipementier télécoms a bénéficié d'une forte croissance en Amérique du Nord, une zone géographique particulièrement rentable. Les clients d'Ericsson ont avancé leurs achats d'équipements avant la mise en place de nouveaux droits de douane.

A Paris, LVMH (-7,10% à 492,45 euros) enregistre la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après l'annonce hier soir d'un repli inattendu des ventes en données comparables au premier trimestre 2025. Le numéro un mondial du luxe a même perdu un moment ce matin sa couronne de plus importante capitalisation du secteur au profit de son concurrent, Hermès (-0,51%). Ces chiffres confirment le ralentissement de la croissance du secteur : les autres valeurs du luxe sont sous pression : Kering (-2,16%), Hermès (-0,13%), L'Oréal (-1,68%), Richemont (-0,77%), Moncler (-1,21%).

Déjà en solide hausse hier, Publicis s'adjuge 3,74% à 87,16 euros dans le sillage de sa performance trimestrielle et de la confirmation de ses objectifs financiers 2025. Le numéro un mondial de la publicité a dégagé une hausse organique de 4,9% de son revenu net - l'équivalent du chiffre d'affaires- au premier trimestre, ressortant à 3,54 milliards d'euros. Le consensus ciblait une croissance organique de 4,5% sur cette période allant de janvier à mars et les dirigeants du groupe publicitaire une croissance comprise entre 4% à 5%.

Les chiffres macroéconomiques

En mars 2025, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,2 % sur un mois, après une stabilité en février, fait savoir l'Insee ce mardi. Cette légère hausse des prix s'explique principalement par l'augmentation saisonnière des prix des produits manufacturés (+1,1 % après +0,3 %) et notamment ceux de l'habillement et des chaussures après les soldes d'hiver (+5,7 % après +1,4 %). Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,8 % en mars 2025, comme en février.

La production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'Union européenne en février par rapport à janvier 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle était attendue en hausse de seulement 0,1% en zone euro. En janvier 2025, la production industrielle avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE. En février 2025, par rapport à février 2024, la production industrielle a augmenté de 1,2% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -14 en avril contre 10,6 attendu après 51,6 en mars.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en mars et l'indice manufacturier de la Fed de New-York en avril seront annoncés à 14h30.

Vers 12h10, l'euro cède 0,17% à 1,1337 dollar