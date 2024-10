Hausse des marchés européens, le CAC 40 et le luxe boostés par la Chine

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les indices européens évoluent dans le vert, au lendemain des annonces de la BCE. L'institution monétaire a abaissé jeudi ses taux directeurs pour la troisième fois depuis le début de l’année. Le secteur du luxe se redresse, stimulé par les données économiques chinoises. Le PIB en Chine a progressé de 4,6% sur un an au troisième trimestre. De plus, les ventes au détail dans ce pays ont accéléré sur un an en septembre à 3,2% après +2,1% en août. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,60% à 7627 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,51% à 4972 points.

Volvo (+1,06% à 267,80 couronnes suédoises) progresse à la Bourse de Stockholm malgré des résultats trimestriels décevants. Le constructeur suédois de camions affiche un bénéfice d'exploitation ajusté de 14,1 milliards de couronnes au troisième trimestre contre 15,6 milliards attendus, pour un chiffre d'affaires net en recul de 12% à 117 milliards de couronnes. La marge opérationnelle ajustée a chuté de 14,4% à 12% sur un an et le bénéfice par action de 6,93 à 4,93 couronnes.

La Chine s'affirme être le talon d'Achille des publications des sociétés françaises au troisième trimestre. En repli à l'ouverture, l'action de la multinationale franco-italienne EssilorLuxottica gagne désormais 0,14% à 216,20 euros en dépit d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Sa performance a été pénalisée par un ralentissement de ses activités en Chine. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, EssilorLuxottica a rassuré les investisseurs en annonçant une accélération de la croissance au quatrième trimestre, rapporte UBS.

Virbac (-8,60% à 361,50 euros) affiche la plus forte baisse du SBF120 et du marché SRD après la publication de revenus plus faibles qu'anticipé au troisième trimestre. Le spécialiste de la santé animale annonce un chiffre d'affaires en hausse, mais inférieur aux attentes à 339,2 millions d'euros, en progression de 7,7% à taux de change réels et de 9,9% à taux de change constants. Le consensus FactSet s'élève à 354 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En septembre 2024, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, baisse pour le quatrième mois consécutif et de façon plus marquée qu'en août (‑5% après ‑1% en août), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables. Cette nouvelle baisse provient à la fois de celle des créations d'entreprises classiques (‑4,1% après ‑2%) et de celle des immatriculations de micro-entrepreneurs (‑5,5% après ‑0,5%).

Les données sur les mises en chantier et permis de construire en septembre aux Etats-Unis seront données à 14h30.

Vers 12h05, l'euro gagne 0,09% à 1,0841 dollar.