Hausse des marchés européens avant la BCE, STMicroelectronics déçoit

(AOF) - Les marchés européens évoluent dans le vert avant la décision de politique monétaire de la BCE à 14h15. Une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux est attendue. Aux Etats-Unis, comme attendu, la Fed a laissé sa fourchette de fed funds inchangée à 4,25-4,50%. Côté valeurs, STMicroelectronics est lanterne rouge du CAC 40 après avoir dévoilé des objectifs pour le premier trimestre inférieurs aux attentes. En revanche, les résultats de Sanofi sont salués. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,59% à 7918 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,64% à 5264 points.

A la Bourse de Stockholm, H&M fléchit de 4,71% à 146,75 couronnes suédoises après avoir fait état de ventes plus faibles que prévu au quatrième trimestre 2024 (clos le 30 novembre) notamment en raison d'un "Black Friday" tardif cette année (29 novembre). Sur la période, les ventes sont ressorties en retrait de 0,7%, à 62,19 milliards de couronnes suédoises, les analystes tablant en moyenne sur 63,48 milliards de couronnes suédoises. Pour la période du 1er décembre au 28 janvier, l'entreprise de prêt à porter suédoise indique une hausse de 4% de ses ventes.

STMicroelectronics (-6,79% à 22,16 euros) est lanterne rouge du CAC 40, place qui était également la sienne à l'issue de l'année 2024. Le fabricant de semi-conducteurs, qui continue d'être pénalisé par la faiblesse de la demande, a dévoilé des objectifs pour le premier trimestre inférieurs aux attentes. Réagissant aux informations dévoilées par le groupe franco-italien, Stifel anticipe une réduction d'au moins 10% du consensus de bénéfice par action pour 2025. JEfferies pensé qu'il s'agit probablement de la dernière réduction majeure des estimations de STM dans ce cycle baissier.

Sanofi (+1,43% à 103,32 euros) affiche une des plus fortes progressions du CAC 40 ce jeudi après la présentation de ses résultats annuels. Bonne nouvelle pour les actionnaires, le groupe pharmaceutique annonce un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros, un montant supérieur aux attentes du marché, précise UBS. Les actions seront achetées de préférence par le biais de transactions en bloc et sur le marché ouvert, "dans le but de les annuler". Le conseil d'administration propose par ailleurs un dividende de 3,92 euros pour l'année 2024, en hausse pour la trentième année.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le produit intérieur brut en volume s'est replié légèrement au quatrième trimestre 2024 : il a reculé de 0,1 %, après une hausse de 0,4 % au troisième trimestre, "en partie par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont soutenu la croissance du troisième trimestre", a indiqué l'Insee. En moyenne sur l'année 2024, le PIB a augmenté de 1,1 % après une progression de 1,1 % en 2023 et une hausse de 2,6 % en 2022.

Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières est resté stable dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du troisième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,4% dans les deux zones.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -14,2 en janvier, comme attendu. Il était ressorti à -14,5 au mois de décembre.

La décision de la BCE sera rendue à 14h15.

Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiées à 14h30. Elles seront suivies des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis à 16 heures et de l'évolution des stocks de gaz naturel aux Etats-Unis à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,24% à 1,0397 dollar.