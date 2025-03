Hausse des marchés européens avant Jerome Powell

(AOF) - Hormis le Dax40, les indices européens ont clôturé en territoire positif avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir à 19h. Elle devrait maintenir inchangés ses taux. Son président, Jerome Powell, s'exprimera sur la santé de l'économie américaine. Ce matin, la Banque du Japon a maintenu sans surprise son taux directeur à 0,50%. Côté géopolitique, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont accordés hier sur une trêve temporaire limitée aux infrastructures énergétiques. Le CAC 40 a enregistré une quatrième séance consécutive de hausse, gagnant 0,70% à 8171,47 points.

En Europe, Südzucker (+1,02% à 11,84 euros) a progressé légèrement à Francfort alors que les résultats sur l'exercice 2024/2025 ont moins reculé qu'anticipé. Le groupe allemand spécialisé dans la production de sucre a vu son Ebitda considérablement diminuer sur un an : de 1,138 milliard d'euros à 715 millions d'euros. Il reste supérieur à ses prévisions : 550-650 millions d'euros. Le résultat d'exploitation a également fortement baissé pour atteindre environ 340 millions d'euros contre 947 millions il y a un an. Il dépasse également ses attentes : fourchette entre 175 et 275 millions d'euros.

Deezer s'est replié de 7,05% à 1,38 euro au lendemain de la publication de ses comptes 2024 d'où ressort une perte divisée de moitié, à 26 millions d'euros. Un an plus tôt, celle-ci s'élevait à 59,6 millions d'euros. La plateforme de streaming a enregistré un Ebitda ajusté négatif de 4 millions contre 28,8 millions un an auparavant, avec une marge brute ajustée s'élevant à 133,7 millions d'euros, en hausse de 21,2 %. Le chiffre d'affaires atteint 541,7 millions d'euros, en croissance de 11,8% et s'affichant supérieur aux attentes du marché : 535 millions d'euros

Enregistrant une des plus fortes baisses du marché SRD, Assystem a reculé de 5,04% à 39,55 euros après avoir présenté des perspectives 2025 prudentes. " Au regard des tendances observées en ce début d'exercice sur les activités et géographies du groupe et en tenant compte d'un environnement économique et géopolitique incertain ", le groupe d'ingénierie anticipe une légère croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,3% en février 2025, contre 2,5% en janvier. Un an auparavant, il était de 2,6%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,7% en février 2025, contre 2,8% en janvier. Un an auparavant, il était de 2,8%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (0,9%), en Irlande (1,4%) et en Finlande (1,5%).

Les stocks de pétrole brut ont progressé de 1,745 million de baril la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 1,448 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en hausse de 0,800 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont reculé de 0,527 million de barils (contre un repli attendu de 2 millions de barils) tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 2,812 millions de barils (contre une hausse attendue de 0,180 million de barils).

La décision de politique monétaire de la Fed sera connu à 19 heures.

Vers 17h40, l'euro perd 0,54% à 1,0882 dollar.