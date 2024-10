Hausse des marchés américains, JP Morgan et Wells Fargo brillent

(AOF) - En repli hier après les chiffres de l'inflation américaine en septembre, les indices américains évoluent dans le vert. Côté statistiques, les prix à la production sont stables en septembre en rythme mensuel. Les résultats trimestriels de JP Morgan et de Wells Fargo ont été bien accueillis par les investisseurs. Les revenus et les revenus d'intérêts de JP Morgan ont augmenté au troisième trimestre. De son côté, Wells Fargo a dévoilé des profits meilleurs que prévu sur ce même trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,81% à 42796,69 points et le Nasdaq a progressé de 0,29% à 18335,07 points.

La saison des résultats des banques américaines débute sous des auspices favorables. Les investisseurs apprécient la performance trimestrielle meilleure que prévu de JPMorgan et de Wells Fargo, portant leur titre en progression respective de 5,02% à 223,51 dollars et de 5,63% à 61,01 dollars. Au troisième trimestre, JPMorgan a enregistré un repli de 2% de son bénéfice net à 12,9 milliards de dollars, soit 4,37 dollars par action. Le consensus s'élève à 3,99 dollars. Le bond de 125% à 3,1 milliards de

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 1,8% en septembre en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 1,6%. Ils étaient en croissance de 1,9% en août. En rythme mensuel, ils sont stables contre 0,1% attendu et après 0,2% en août.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 68,9 en octobre contre un consensus de 70,9 et après 70,1 en septembre.

Les valeurs à suivre

BlackRock

BlackRock a dévoilé des profits supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 2% à 1,63 milliard de dollars, soit 10,90 dollars par action. Il est ressorti à 11,46 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus s'élevant à 10,36 dollars. Sur la même période, le chiffre d'affaires a bondi de 15% à 5,20 milliards de dollars.

JP Morgan

JPMorgan a publié des résultats en baisse en raison de la forte augmentation des provisions pour créances douteuses. Au troisième trimestre, la banque américaine a enregistré un repli de 2% de son bénéfice net à 12,9 milliards de dollars, soit 4,37 dollars par action. Le consensus s'élève à 3,99 dollars. Les provisions pour créances douteuses ont bondi de 125% à 3,1 milliards de dollars.

Tesla

Tesla affiche la plus forte baisse du S&P500 à Wall Street après la présentation hier de son taxi autonome doté d'IA, le Cybercab. Selon la presse Elon Musk a déclaré que sa société commencerait à construire le ce véhicule d'ici 2026 à un prix inférieur à 30 000 dollars, et a également présenté un "Robovan" capable de transporter 20 personnes en ville. Certains investisseurs et experts ont avoué qu'ils espéraient des détails plus concrets sur la transformation de l'entreprise avec un business plan solide.

Wells Fargo

La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des profits trimestriels meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 5,11 milliards de dollars, soit 1,42 dollar par action, à comparer avec 5,77 milliards de dollars, ou 1,48 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action corrigé des éléments exceptionnels est ressorti à 1,52 dollar, à comparer avec un consensus de 1,28 dollar par titre. Les provisions pour créances douteuses ont reculé de 11% à 1,07 milliard de dollars.