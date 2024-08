Hausse des indices européens avant Nvidia

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mercredi sur une note positive. Les investisseurs prendront connaissance, à la clôture de Wall Street, des résultats du géant américain Nvidia, deuxième plus forte capitalisation boursière au monde, avant l’inflation américaine vendredi. Côté valeurs, Air France KLM a fini dans le vert après avoir finalisé sa prise de participation dans SAS. Le CAC 40 a avancé de 0,16% à 7 577,67 points tandis que l'EuroStoxx 50 a glané 0,35% à 4 915,77 points.

Ageas a bondi de 4,18% à 46,36 euros à la Bourse de Bruxelles. Lors de sa publication semestrielle, l'assureur belge annonce que son résultat opérationnel net au-dessus des attentes est ressorti à 613 millions d'euros, soutenu par "d'excellents résultats d'assurance tant en vie qu'en non-vie". Ses encaissements ont augmenté de 14% à 10,2 milliards d'euros. Le ratio de solvabilité s'est légèrement amélioré par rapport à l'ensemble de l'exercice 2023 et atteint 219 %. Des résultats qualifiés de "satisfaisants" par UBS, qui s'attend à une "forte réaction positive" des investisseurs.

Le groupe Air France-KLM (-0,20% à 7,80 euros) a annoncé ce mercredi avoir finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de la compagnie scandinave SAS AB. r France-KLM et SAS ont conclu des accords de partage de codes et de commercialisation interline afin de connecter leurs hubs et réseaux respectifs. Ces accords prévoient également la réciprocité des avantages liés aux programmes de fidélité, et entreront en vigueur dès le 1er septembre 2024.

Accor (-0,21% à 37,47 euros) a annoncé son intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant attendu de 500 millions d'euros, avec une première date de remboursement au gré de la société en juin 2030. En même temps, Accor annonce aussi le lancement d'une offre de rachat "any and all" sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de janvier 2025, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant de 500 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2024, la confiance des ménages français dans la situation économique se redresse de nouveau. À 92, l’indicateur qui la synthétise augmente d’un point, comme en juillet, et atteint un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine.

Outre-Atlantique, les stocks de pétrole brut ont diminué de 0,846 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 4,649 millions de barils la semaine précédente, alors que les spécialistes tablaient sur une baisse de 2,700 millions de barils.

A la clôture, l'euro perd 0,51% à 1,1127 dollar