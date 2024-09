Hausse des indices américains ; Nvidia repart dans le vert

(AOF) - En nette baisse hier, les marchés actions américains évoluent en zone de croissance alors que les ouvertures de postes (rapport JOLTS) sont ressorties inférieures aux attentes en juillet. Le rapport sur l'emploi outre-Atlantique sera publié vendredi. Après son fort repli de la veille, Nvidia se redresse alors que la firme californienne fait l'objet d'une assignation à comparaître auprès du Ministère de la Justice, selon Bloomberg, concernant de possibles pratiques anticoncurrentielles. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,32% à 41066 points et le Nasdaq avance de 0,26% à 17181 points.

Nvidia avance de 1,02% à 109,10 dollars après avoir chuté la veille de 9,5%. Résultat : une perte de 279 milliards de dollars de sa valeur de marché, soit la plus forte baisse jamais enregistrée en une seule journée pour une entreprise américaine. L'action du géant californien dévisse de près de 15% sur les 7 derniers jours. Le signe d'un net recul de l'enthousiasme des investisseurs en matière d'IA. Un optimisme encore plus mis à mal après que Nvidia ait fait l'objet, à l'instar d'autres sociétés, d'une assignation à comparaître auprès du Ministère de la Justice, selon Bloomberg News.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 78,80 milliards de dollars en juillet comme attendu. Il était de 73 milliards de dollars en juin.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,673 millions d'ouvertures de postes en juillet, le consensus étant de 8,090 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,910 millions.

Les valeurs à suivre

AT&T

Nokia a signé un accord pluriannuel avec AT&T pour le déploiement d'une technologie d'accès par fibre optique de nouvelle génération. Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira ses plateformes Lightspan MF et Altiplano pour soutenir l'un des plus grands réseaux de fibre optique au monde. L'accord de cinq ans comprendra des mises à niveau du réseau de fibres optiques pour l'empreinte actuelle d'AT&T et des technologies de fibres optiques de la prochaine génération pour les futures expansions du réseau, et il est conforme à la norme Build America, Buy America.

Baker Hughes

Baker Hughes a annoncé des changements au sein de son équipe de direction qui prendront effet le 1er octobre. "Ces changements ont pour but de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie fructueuse de Baker Hughes et d'assurer une croissance à long terme, en répondant aux besoins des clients dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, qui évoluent rapidement", explique l'entreprise parapétrolière américaine basée à Houston. Amerino Gatti est nommé vice-président exécutif (EVP) de Oilfield Services & Equipment (OFSE).

Dollar Tree

Dollar Tree chute de plus de 19%. La chaîne de magasins américaine à bas prix a abaissé ce mercredi ses prévisions annuelles. Elle s'attend à un chiffre d'affaires annuel compris entre 30,6 et 30,9 milliards de dollars, contre 31 à 32 milliards précédemment. Elle prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 5,20 et 5,60 dollars, contre 6,50 à 7 dollars précédemment. Le groupe invoque "l'effet croissant des pressions macroéconomiques sur le comportement d'achat des clients".

Salesforce

Salesforce a signé un accord définitif pour acquérir Tenyx, un développeur d'agents vocaux alimentés par l'IA. Une fois l'acquisition finalisée, Tenyx étendra les capacités d'agent autonome existantes de Salesforce pour "Agentforce Service Agent" en intégrant les solutions innovantes d'IA vocale de Tenyx, spécialement conçues pour les cas d'utilisation de services. Grâce à l'expertise de Tenyx, Salesforce vise à faire progresser ses solutions basées sur l'IA, afin d'offrir "des interactions plus intuitives et plus transparentes avec les clients", explique l'éditeur de logiciels américain.