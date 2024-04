Hausse des indices américains, le secteur de la tech brille

(AOF) - En repli la veille, les marchés américains progressent après que l'indice des prix PCE américain a été légèrement supérieur aux attentes en mars en rythme annuel: 2,7% contre un consensus de 2,6%. En outre, la consommation des ménages a aussi progressé plus qu'attendu sur ce même mois. Les valeurs technologiques occupent le devant de la scène à Wall Street. Alphabet et Microsoft ont publié de solides résultats trimestriels. Snap flambe à la faveur de perspectives favorables. Vers 17h30, le Dow Jones avance de 0,38% à 38229,58 points et le Nasdaq Composite gagne 2,22% à 15957,86 points.

Alphabet , société-mère de Google, bondit de 9,40% à 172,80 dollars et prend la seconde place de l'indice S&P 500 tandis que Microsoft (+2,53% à 409,13 dollars) est leader du Dow Jones. Le géant de l'Internet et du cloud a fait un sans faute : la grande majorité de ses activités ont fait mieux qu'attendu et la rémunération de ses actionnaires sera améliorée. Il versera notamment pour la première fois un dividende. Belle publication également pour Microsoft, dont les bénéfices ont dépassé les attentes, de même que la croissance d'Azure, dopée à l'intelligence artificielle.

Les chiffres macroéconomiques

Comme attendu, les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,5% en mars après une progression de 0,3% en février. Ils étaient attendus en hausse de 0,5%. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,8% en mars comme le mois dernier. Elle était prévue en hausse de 0,6%.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,7% en mars en rythme annuel, contre un consensus de 2,6% et 2,5% en février. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel comme le mois dernier, contre un consensus de 2,6%.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 77,2 en avril contre un consensus de 77,8 et 79,4 en mars.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un bénéfice par action trimestriel ajusté à 2,31 dollars au lieu de 2,23 attendus. Le groupe pharmaceutique américain affiche sur la période un revenu net de 12,31 milliards , en hausse de 0,7% en données publiées et de 1,6% sur une base opérationnelle. Il relève sa prévision de bénéfice par action 2024 de 10,97/11,17 dollars à une fourchette de 11,13/11,33 dollars Abbvie attribue ce succès à "l'excellente performance de (sa) plateforme de croissance" qui exclut l'immunosuppresseur Humira.

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier une performance meilleure qu'anticipé. Au premier trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net de 23,66 milliards de dollars, soit 1,89 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 15,05 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus Bloomberg s'élevait à seulement 1,53 dollar. Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part progressé de 15% à 86,54 milliards de dollars.

Chemours

Chemours a annoncé jeudi la démission de son directeur financier Jonathan Lock, qui était en fonctions depuis juin 2023. Jonathan Lock a été placé en "en congé administratif" en février 2024 avec le CEO Mark Newman et la vice-présidente et chef comptable Camela Wisel, après que le chimiste a reporté la publication de ses résultats en raison de doutes sur leur exactitude. Selon l'enquête interne, ils avaient manipulé certains paiements et recouvrements au quatrième trimestre, notamment pour que soient atteints les objectifs de free cash flow sur lesquels étaient indexées leurs rémunérations.

Edwards Lifesciences

Edwards Lifesciences a annoncé une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 1,6 milliard de dollars. La medtech américaine spécialiste de cardiologie a publié un bénéfice par action de 0,66 dollar contre un consensus de 0,64 dollar. Elle s'attend désormais à une croissance des ventes pour 2024 dans la partie supérieure des prévisions précédentes de 8 à 10% à savoir, 6,3 à 6,6 milliards de dollars. "Ce début d'année encourageant conforte nos prévisions de ventes revues à la hausse pour 2024", déclare le CEO Bernard Zovighian.

ExxonMobil

Au premier trimestre 2024, les bénéfices d'ExxonMobil s'élèvent à 8,2 milliards de dollars, contre 11,4 milliards de dollars au premier trimestre 2023. "Les bénéfices ont diminué car les marges de raffinage de l'industrie et les prix du gaz naturel ont baissé par rapport aux sommets atteints l'année dernière pour se situer dans la fourchette historique des dix dernières années", explique la société pétrolière et gazière. Son bénéfice par action s'élève sur ce trimestre à 2,06 dollars contre 2,79 dollars il y a un an à la même période. Le consensus s'élevait à 2,19 dollars.

Gilead

Gilead annonce un chiffre d'affaires en hausse de 5% au premier trimestre à 6,7 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique américain annonce une perte diluée par action de 3,34 dollars principalement due à la charge de 3,9 milliards de dollars, ou 3,14 dollars par action, liée à l'acquisition de CymaBay Therapeutics ainsi qu'à une dépréciation avant impôts de 2,4 milliards de dollars, ou 1,46 dollars par action, liée aux actifs d'Immunomedics acquis par Gilead. La biotech abaisse sa prévision de bénéfice par action pour 2024 de 6,85/7,25 dollars à une fourchette de 3,45/3,85 dollars.

Microsoft

Belle publication pour Microsoft, dont les bénéfices ont dépassé les attentes, de même que la croissance d'Azure. Au troisième trimestre, clos fin mars, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 20% à 21,9 milliards de dollars, soit 2,94 dollars par action. Le chiffre d'affaires a augmenté de 17% à 61,9 milliards de dollars. Il a aussi augmenté de 17% à taux de change constants. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient respectivement 2,83 dollars par titre et 60,9 milliards de dollars.

Snap

Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, devrait flamber à l'ouverture à la faveur de perspectives favorables. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 305 millions de dollars, soit -19 cents par action, contre une perte de 328,67 millions de dollars ou -21 cent par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 3 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Ses revenus ont bondi de 21% à 1,195 milliard de dollars, ressortant au-dessus des attentes du marché : 1,12 milliard de dollars.