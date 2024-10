Hausse des indices américains après les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont poursuivi leur mouvement haussier. Avant les données sur l'inflation demain, les investisseurs ont pris connaissance des minutes de la Fed. Une "majorité substantielle" de responsables de l'institution ont soutenu une baisse des taux inhabituelle de 50 points de base. Côté valeurs, Alphabet se replie. Le ministère américain de la Justice envisage un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust. Le Dow Jones a avancé de 1,03% à 42512 points et le Nasdaq a progressé de 0,60% à 18291,62 points.

Le ministère américain de la Justice a indiqué hier soir qu'il envisageait un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust, le géant technologique étant jugé trop dominateur dans la recherche en ligne. En Bourse, l’action de sa maison-mère Alphabet a reculé de 1,59% à 163,06 dollars. JPMorgan souligne que le cadre initial est quelque peu large et peu spécifique en termes de mesures correctives. Les propositions finales de mesures correctives du ministère de la justice ne sont pas attendues avant le 20 novembre.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 5,810 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 3,889 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une hausse de 2 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont reculé de 6,304 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 3,124 millions de barils. Le marché tablait respectivement sur une baisse de 1,5 million et une baisse de 2,3 millions.

Une "majorité substantielle" de responsables de la Réserve fédérale a plaidé en septembre en faveur d'une baisse des taux de 50 points de base, selon le compte-rendu de la dernière réunion de banque centrale américaine. Selon le communiqué publié par la Fed, les membres de l'institution ont souligné l'importance de communiquer au marché l'importance des prises de décisions sur la base de données économiques et l'évolution de l'économie. Ils ont ainsi fait valoir l'importance d'un équilibre entre les risques auxquels la banque centrale fait face.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Arcadium Lithium

Rio Tinto fera l'acquisition d'Arcadium Lithium dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces au prix de 5,85 dollars l'action. La transaction représente une prime de 90% par rapport au cours de clôture de 3,08 dollars par action d'Arcadium le 4 octobre 2024. Elle valorise Arcadium à environ 6,7 milliards de dollars. Elle permettra à Rio Tinto de s'emparer des activités d'Arcadium dans le domaine du lithium, créant ainsi un leader mondial des matières premières liées à la transition énergétique : aluminium, cuivre au minerai de fer de haute qualité, lithium.

Boeing

Boeing a annoncé le retrait de sa proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans à ses salariés, actuellement en grève. " Malheureusement, le syndicat n'a pas examiné sérieusement nos propositions. Au lieu de cela, il a formulé des exigences non négociables qui vont bien au-delà de ce qui peut être accepté si nous voulons rester compétitifs en tant qu'entreprise " a déclaré le constructeur aéronautique. Avant d'ajouter : " Compte tenu de cette situation, la poursuite des négociations n'a pas de sens à ce stade et notre offre a été retirée ".

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson a annoncé avoir finalisé l'acquisition de V-Wave Ltd., une société non cotée axée sur le développement d'options thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. V-Wave opérera dans le cadre de Johnson & Johnson MedTech. Cette acquisition renforce la position de Johnson & Johnson MedTech dans le domaine des maladies cardiovasculaires et offre une opportunité encore plus grande de s'attaquer à l'insuffisance cardiaque, l'un des besoins médicaux non satisfaits les plus urgents dans le domaine des soins de santé aujourd'hui.

Novavax

Novavax est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui que la Commission européenne lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin Nuvaxovid Covid-19 (recombinant, avec adjuvant) mis à jour pour 2024-2025 pour la prévention de la COVID-19 dans l'Union européenne. Cette décision fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin de Novavax est également autorisé aux États-Unis et est conforme aux directives de la Food and Drug Administration.