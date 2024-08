Hausse des indices américains après les données sur l'inflation, Kellanova bondit

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert après la publication des chiffres de l'inflation du mois de juillet. En rythme annuel, il ressort à 2,9% sur un an, contre 3% le mois précédent, soit son niveau le plus bas depuis mars 2021. Ces données ont rassuré les marchés dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt en septembre prochain. Côté valeurs, le groupe agroalimentaire Kellanova a grimpé après que Mars a confirmé le rachat de son concurrent pour près de 36 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,61% à 40008 points et le Nasdaq a avancé de 0,03% à 17192 points.

Groupe agroalimentaire américain et de cliniques vétérinaires, Mars a annoncé le rachat de l'entité concurrente Kellanova (ex-Kellogg's, connu pour ses céréales de petit déjeuner : Miel Pops, Coco Pops, Frosties). Selon les modalités de l’accord, Mars acquerra tous les capitaux propres en circulation de Kellanova pour 83,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d’entreprise totale de 35,9 milliards de dollars. Suite à l'officialisation de ce rachat, l'action Kellanova a bondi à la bourse new-yorkaise gagnant 7,66% à 80,21 dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en juillet en rythme annuel, contre un consensus de 3%, après 3% en juin. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, en ligne avec les attentes après -0,1% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel, en ligne avec le consensus, et à 0,2% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,2%.

Les stocks de pétrole brut ont progressé de 1,357 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 3,728 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 1,900 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont reculé de 2,894 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 1,673 million de barils. Le marché tablait respectivement sur une baisse de 1,100 million et de 1,800 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Allstate

L'assureur AllState a trouvé un accord définitif pour la vente de son activité de prestations volontaires pour les employeurs à The Standard Insurance Company, compagnie d'assurance et financière américaine, filiale StanCorp Financial Group, Inc, pour 2 milliards de dollars.

Alphabet

Alphabet, dont le titre recule de 1% en avant-Bourse, est dans le collimateur du département américain de la Justice. Celui-ci étudie plusieurs pistes, dont le démantèlement de Google. Bloomberg News a fait savoir qu'un juge a statué sur le fait que le groupe monopolisait illégalement le marché de la recherche en ligne.

Coca-Coca/Mondelez

Les marques Coca-Cola et Oreo (marque appartenant au groupe Mondelez) se sont associées sous le nom de "Besties" (meilleurs amis en anglais) pour créer deux produits exclusifs en édition limitée : le biscuit-sandwich Oreo Coca-Cola et la boisson gazeuse Coca-Cola Oreo Zero Sugar Limited Edition. Pour les deux marques, c'est un coup marketing avec des disponibilités limitées pour les consommateurs afin "d'offrir des expériences uniques qui célèbrent la magie et le caractère ludique des moments entre amis", indique Mondelez dans un communiqué.