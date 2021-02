Hausse des impôts : "On l'a fait une fois, ça a été une catastrophe", estime Bruno Le Maire

Le ministre des Finances a une nouvelle fois exclu l'hypothèse d'une hausse des prélèvements pour faire face à l'explosion de la dette.

Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, le 19 janvier 2021 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les mois passent, le message reste : Bruno Le Maire a répété qu'il n'augmenterait pas les impôts en réponse au surcoût de la crise sanitaire du Covid-19.

Vendredi dernier, le journal Les Echos avait publié un sondage indiquant que la moitié des Français anticipaient une hausse des prélèvements obligatoires pour juguler cette "dette Covid-19". Interrogé sur le sujet lundi 8 février à l'antenne d' Europe 1 , Bruno Le Maire dit "comprendre" les résultats de ce sondage, tout en réaffirmant qu'il s'y prendrait autrement. "Les Français sont lucides par rapport à ce qui a été décidé dans le passé. Nous sommes sortis de la crise de 2008 en évitant le pire, mais à la sortie il a fallu payer la note. La note a été payée à partir de 2012, au cours du précédent quinquennat, par une augmentation massive des prélèvements. Ce qui avait amené mon prédecesseur, qui est aujourd'hui premier président de la Cour des Comptes (Pierre Moscovici, ndlr), à dire qu'il y avait un ras le bol fiscal".

"Nous ne pouvons pas refaire la même erreur à la sortie de cette crise, et faire payer la note aux Français par les impôts", insiste Bruno Le Maire. "On l'a fait une fois, ça a été une catastrophe, on ne peut pas le faire une deuxième fois. C'est un engagement que j'ai pris comme ministre des finances devant les Français : je n'augmenterai pas les impôts".

Evolution annuelle de la croissance française en % du PIB depuis 1950 selon l'Insee ( AFP / )

Quant à la question de la "dette Covid", "j'ose espérer que ça fera partie du débat de la présidentielle", a t-il ajouté.