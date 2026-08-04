Hausse des commissions de prêt et des revenus d'assurance d'Apollo, les cessions d'actifs pèsent sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Apollo Global Management APO.N a enregistré une hausse des commissions issues de ses activités de crédit et d’assurance au deuxième trimestre, mais a moins tiré profit de ses propres investissements dans un contexte plus difficile pour les cessions d’actifs, a indiqué mardi la société.

La société new-yorkaise a affiché un bénéfice net ajusté de 2,11 dollars par action, en hausse de 10 % par rapport à la même période de l’année dernière, mais inférieur aux prévisions de 2,17 dollars par action établies à partir d’un sondage d’analystes réalisé par LSEG.

Apollo, qui a débuté en 1990 en tant que société de capital-investissement, s’est depuis fortement développée dans les secteurs du crédit et de l’assurance, ce qui a contribué à porter le total de ses actifs sous gestion à 1 050 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

Les sources de revenus plus stables issues de l’organisation d’opérations et de l’investissement des primes d’assurance ont dépassé les attentes, ont indiqué les analystes de Piper Sandler. Mais le chiffre global a été pénalisé par les revenus liés aux investissements pour compte propre, qui reflètent les bénéfices tirés des cessions.

Ce dernier poste était "le plus volatil sur une base trimestrielle", ont précisé les analystes.

Les ventes d’actifs de certains fonds avaient été "prudemment reportées", a déclaré Apollo, ajoutant que certaines commissions et certains revenus étaient en baisse "alors que les conditions de marché sont moins favorables aux opérations de monétisation".

La hausse des taux d’intérêt a pesé ces dernières années sur le modèle traditionnel des sociétés de capital-investissement, qui consiste à racheter des entreprises pour les revendre avec une plus-value, bien que KKR KKR.N , pionnier des rachats d’entreprises, et Blackstone, le plus grand gestionnaire mondial d’actifs alternatifs, aient annoncé le mois dernier des résultats trimestriels soutenus en matière de ventes et d’introductions en bourse.

Les revenus d’Apollo liés aux commissions ont augmenté de 25 % pour atteindre 785 millions de dollars, tandis que la marge réalisée sur les actifs d’assurance a progressé de 7 % pour s’établir à 877 millions de dollars. La société a indiqué que ces chiffres avaient battu des records trimestriels, portés par les commissions issues de l’octroi de prêts directs et de financements adossés à des actifs.

Les revenus liés aux investissements pour compte propre ont reculé à 16 millions de dollars, contre 75 millions au trimestre précédent et 47 millions à la même période en 2025.

Le directeur général Marc Rowan s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des actifs privés, alors que les valorisations font l’objet d’un examen minutieux , les fonds peinent à céder leurs participations et les investisseurs s’inquiètent des normes de crédit en dehors des banques traditionnelles.

Les particuliers fortunés, qui se sont progressivement retirés du crédit privé cette année, ont injecté 3 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 4 milliards au cours des trois mois précédents.

Au total, la branche de gestion d’actifs d’Apollo a levé 38 milliards de dollars de capitaux frais.

La société a indiqué que cette performance était en partie due aux stratégies de titrisation multi-actifs, qui incluent de nouveaux véhicules regroupant différents types de dette. La société commercialise ces véhicules, baptisés AMAPS, comme une alternative aux obligations adossées à des prêts (CLO).

Les produits de crédit destinés aux investisseurs institutionnels et son dernier fonds phare de capital-investissement ont également attiré des apports de capitaux.