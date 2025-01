Hausse des Bourses européennes pour la première de l'année

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé cette première séance de l'année 2025 dans le vert, après la publication des PMI. L'activité manufacturière en France s'est détériorée en décembre, enregistrant son rythme de contraction le plus marqué depuis mai 2020. En Chine, elle a progressé mais à un rythme moins important qu'attendu. Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier est ressorti supérieur aux attentes. Les investisseurs se focaliseront demain sur l'indice ISM manufacturier américain de décembre. Le CAC 40 a glané 0,18% à 7393 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,38% à 4914 points.

A Londres, Vodafone a glané 0,85% à 68,88 pence à la bourse londonienne. L'opérateur britannique de télécommunications a clôturé la vente de sa filiale italienne à Swisscom, annoncée en mars pour 8 milliards d'euros, dont une partie lui permettra de réduire sa dette et une autre sera redistribuée aux actionnaires. Le groupe a indiqué qu'il "continuera à fournir certains services à Vodafone Italie pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans", a-t-il précisé dans un communiqué.

A Paris, emeis a avancé de 0,38% à 6,08 euros alors qu'un collectif de plus de 200 investisseurs de la société a annoncé son intention de poursuivre l'ancien conseil d’administration d'Orpea dans le cadre d'une action collective. "Ensemble, les investisseurs demandent réparation pour les pertes subies dans le cadre d'une action collective inédite contre l'ancien conseil d'administration et les commissaires aux comptes de la société", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Sword (+1,96% à 36,40 euros) a fait part du lancement de son business plan 2028. Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques a présenté sa stratégie qui s'articule autour de trois domaines clés pour les quatre prochaines années : une croissance organique à deux chiffres, les micro-acquisitions ciblées, et des acquisitions stratégiques de plus grande envergure. La société a identifié quatre grands domaines stratégiques à développer au cours de cette période : intelligence artificielle, cybersécurité, durabilité, et efficience interne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 41,9 en décembre conformément aux prévisions après 43,1 en novembre, a indiqué S&P Global.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 45,1 en décembre contre un consensus de 45,2 après 45,2 en novembre, a indiqué S&P Global.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 42,5 en décembre en ligne avec le consensus après 43 en novembre, a indiqué S&P Global.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ressort à 49,4 en décembre contre 49,7 entre novembre. Il était anticipé à 48,3.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 211 000 la semaine dernière, contre 222 000 attendus, après 220 000 la semaine précédente.

Les dépenses de construction en novembre ressortent stables. Elles étaient attendues en hausse de 0,3% après une progression de 0,4% en octobre.

A la clôture, l'euro cède 0,93% à 1,0254 dollar.