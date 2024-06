Hausse des Bourses européennes, Christine Lagarde dans tous les esprits

A 14h30 aux Etats-Unis, ils prendront connaissance du coût unitaire du travail et de la productivité au premier trimestre, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la balance commerciale en avril. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera connue 16h30.

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,5% en avril dans la zone euro et de 0,6% dans l’Union européenne, par rapport à mars 2024, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Une baisse de 0,2% était attendue en Europe.

Atos (+8,44% à 1,182 euro) a prolongé le délai pour la sélection d'une proposition de restructuration financière jusqu'au début de la semaine du 10 juin 2024. Le groupe informatique en difficulté a reçu deux propositions, une première de la part d'EPEI (Daniel Kretinsky) en partenariat avec Attestor Limited et une seconde d'un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, associé à un groupe comprenant certains créanciers de la société. La société " confirme être actuellement en discussion " avec ces deux parties " afin d'améliorer certains des termes de ces propositions ". " La mise en oeuvre des propositions entraînera dans tous les cas de figure une dilution massive des actionnaires actuels d'Atos SE ", a une nouvelle fois souligné le groupe, lundi.

(AOF) - Les marchés européens progressent grâce à Wall Street, qui a inscrit de nouveaux records. Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la BCE, qui devrait abaisser ses taux. Ils s’intéresseront surtout aux commentaires de Christine Lagarde dans l’espoir d’obtenir des indices sur la trajectoire des taux dans le futur. A Paris, les profits de Rémy Cointreau ont mieux résisté que prévu. Atos s'offre un rebond. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,36% à 8035,32 points et l'EuroStoxx50, 0,63% à 5067,39 points.

