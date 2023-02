Hausse des Bourses en attendant l'inflation américaine, les taux stables

Les Bourses mondiales progressaient mardi, les investisseurs attendant les chiffres de l'inflation américaine de janvier pour ajuster leurs anticipations concernant l'évolution des taux d'intérêt et de la politique monétaire américaine.

En Europe, Paris montait de 0,51%, Londres de 0,41%, Francfort de 0,43% et Milan de 0,48% vers 12H25 GMT. Londres a établi un nouveau record absolu à 7.986,20 points et Paris a atteint un plus haut en séance depuis janvier 2022.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices prenait environ 0,25%.

La Bourse de Tokyo a pris 0,64%, ignorant le rebond plus modeste qu'attendu du PIB japonais au quatrième trimestre (+0,2%), selon des chiffres préliminaires.

Les investisseurs retiennent leur souffle avant la publication à 13H30 GMT de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour janvier.

Une hausse des prix de 0,4% entre décembre et janvier est attendue, selon le consensus de MarketWatch, ce qui serait la première accélération sur un mois depuis septembre.

La tendance est néanmoins au ralentissement depuis sept mois. La hausse attendue par rapport à janvier 2022 est de 6,2%, contre 6,5% entre décembre 2021 et décembre 2022.

"Dès le début de la semaine, les investisseurs ont intégré une inflation américaine potentiellement positive pour les marchés boursiers", en raison de cette décélération de la hausse des prix, constate Andreas Lipkow, analyste indépendant.

"L'absence actuelle de pression sur les coûts salariaux aux États-Unis et la nouvelle méthode de calcul de l'inflation suscitent l'espoir", ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, les taux restaient stables vers 12H20 GMT.

Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, avait évoqué lors de la dernière réunion de l'institution un processus de "désinflation", faisant espérer aux marchés la fin des hausses de taux d'intérêt.

Sur le front de l'emploi, le taux de chômage en France est resté quasiment stable au quatrième trimestre 2022, à 7,2%. Au Royaume-Uni, il s'est maintenu à 3,7% fin décembre, historiquement bas, ce qui faisait progresser les taux obligataires.

Michael Hewson, analyste de CMC Markets rapporte qu'au Royaume-Uni, "la croissance des salaires est bien supérieure à 10%", donc quels que soient les chiffres de l'inflation britannique, attendus mercredi, "la tâche de la Banque d'Angleterre ne sera probablement pas plus facile". Il anticipe donc "au moins deux autres hausses de taux dans les mois à venir".

Vodafone accueille Liberty Global

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone grimpait de 4,18% à Londres après l'annonce de l'entrée au capital de l'américain Liberty Global, à hauteur de près de 5%.

Parmi les résultats du jour

Le géant industriel allemand Thyssenkrupp (-9,08%) a affiché un bénéfice net en forte chute au premier trimestre de son exercice décalé 2022/2023, en raison de la baisse des prix des matériaux.

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro (-2,85%) a publié des résultats annuels record, mais son résultat brut d'exploitation (EBITDA) ajusté est ressorti en dessous des attentes des investisseurs, ce qui faisait reculer son cours.

Le yen accueille Ueda sans sourciller

Le professeur d'économie Kazuo Ueda, 71 ans, a été désigné mardi par le gouvernement nippon pour devenir le prochain gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), une tâche s'annonçant très difficile après dix ans d'une politique ultra-accommodante.

Ce choix surprise avait fuité vendredi dernier dans les médias locaux, ce qui avait brièvement fait monter le yen. Vers 12H20 GMT, la monnaie nippone réagissait sans excès, progressant de 0,17% face au dollar à 132,19 yens pour un dollar.

Du côté du pétrole et de l'euro

Les prix du pétrole baissaient, après l'annonce d'une vente d'une partie des réserves stratégiques de pétrole des Etats-Unis.

Vers 12H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril cédait 1,07% à 85,68 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, reculait de 1,46% à 78,97 dollars.

Le contrat de référence du gaz naturel européen, le TTF néerlandais, reprenait 2,31% à 52,90 euros le mégawattheure, après avoir atteint la veille un plus bas depuis septembre 2021.

L'euro montait de 0,25% à 1,0750 dollar.

Le bitcoin progressait de 0,92% à 21.830 dollars.

