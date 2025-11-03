 Aller au contenu principal
Hausse des bénéfices d'Air Lease Corp au troisième trimestre en vue de son rachat par un groupe d'investisseurs
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats et le contexte dans les paragraphes 3 à 7) par Nandan Mandayam et Dan Catchpole

Le loueur d'avions Air Lease AL.N a annoncé lundi un bénéfice en hausse pour le troisième trimestre, aidé par la résistance des revenus de la location d'avions.

Air Lease a enregistré un bénéfice net de 135,4 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action diluée, au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant les 0,82 dollar par action enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Les loueurs d'avions ont bénéficié d'une forte demande pour les jets et les moteurs loués, facturant des tarifs plus élevés alors que les retards de production chez Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA laissent les compagnies aériennes avec moins d'options pour étendre leurs flottes.

En septembre, Air Lease a approuvé une offre de rachat de 7,4 milliards de dollars de Sumisho Air Lease Corporation, un groupe d'investisseurs dirigé par SMBC Aviation Capital, afin de créer la plus grande société de leasing d'avions au monde après le leader du secteur AerCap AER.N .

La semaine dernière, AerCap a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels et a déclaré que la demande de location d'avions resterait forte.

Le bénéfice d'Air Lease comprend un bénéfice de 60 millions de dollars provenant du règlement des réclamations d'assurance liées aux avions bloqués en Russie après l'invasion de l'Ukraine par ce pays en 2022. Au 3 novembre, le loueur avait récupéré 104 % de sa dépréciation de la flotte russe enregistrée en mars 2022 après l'invasion de son voisin par la Russie.

