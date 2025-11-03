Hausse des bénéfices d'Air Lease Corp au troisième trimestre en vue de son rachat par un groupe d'investisseurs

Le loueur d'avions Air Lease AL.N a annoncé lundi un bénéfice en hausse pour le troisième trimestre, aidé par la bonne tenue des revenus de la location d'avions.

Air Lease a enregistré un bénéfice net de 135,4 millions de dollars, soit 1,21 $ par action diluée, au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant les 0,82 $ par action de la période précédente.