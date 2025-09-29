 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 043,75
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hausse des actions, baisse du dollar, hausse de l'or, alors qu'une fermeture du gouvernement américain se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 23:21

Les actions
mondiales ont augmenté lundi tandis que le dollar a reculé, les
investisseurs se préparant à une éventuelle fermeture du
gouvernement américain , ce qui pourrait retarder la
publication du rapport sur les emplois de septembre et d'une
série d'autres données clés prévues cette semaine.
L'or a atteint un niveau record, stimulé par la baisse du dollar
et par les inquiétudes des investisseurs concernant les
ramifications possibles d'une fermeture du gouvernement
américain .
Le président Donald Trump  rencontrera les principaux
dirigeants démocrates et républicains du Congrès plus tard dans
la journée de lundi pour discuter de la prolongation du
financement du gouvernement. Sans accord, la fermeture du
gouvernement commencerait mercredi, le jour même où de nouveaux
droits de douane américains  entreront en vigueur sur les
poids lourds, les médicaments brevetés et d'autres produits.
Les investisseurs, cependant, ont semblé optimistes quant au
risque d'une fermeture du gouvernement américain pour le moment,
ce que les analystes ont attribué aux souvenirs des baisses
superficielles des marchés boursiers la dernière fois que le
gouvernement a été fermé.
    Le S&P 500  .SPX  a gagné 0,3 %, l'indice Nasdaq Composite
 .IXIC  a augmenté de 0,5 % et le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a progressé de 0,2 %.
    Cela a permis à l'indice MSCI All-World  .MIWD00000PUS  de
gagner 0,4 %, tandis qu'en Europe, le STOXX 600  .STOXX  a
augmenté de 0,2 %, se dirigeant vers un gain de 1,1 % en
septembre qui marquerait son troisième mois consécutif de
hausse. 
    "Au cours des 30 dernières années, le gouvernement n'a fermé
que cinq fois en raison de problèmes de financement, le plus
long (34 jours) a été sous la première administration de Trump.
À cette occasion, le S&P 500 a d'abord chuté de 2,1 % avant de
se redresser", ont déclaré Nicole Inui, responsable de la
stratégie actions pour les Amériques, et Alastair Pinder,
responsable des marchés émergents et stratège en actions
mondiales chez HSBC Global Investment Research.
    Toutefois, une fermeture prolongée pourrait laisser la
Réserve fédérale sans visibilité sur l'économie lors de sa
réunion du 29 octobre.
    "Si la fermeture se prolonge au-delà de la réunion de la
Fed, cette dernière s'appuiera sur des données privées pour
prendre ses décisions politiques", ont écrit les analystes de
BofA dans une note. "À la marge, nous pensons que cela pourrait
réduire la probabilité d'une réduction en octobre, mais
seulement de manière marginale."
    Les marchés impliquent une probabilité de 90 % d'une
réduction de la Fed en octobre, avec une probabilité d'environ
65 % d'une autre en décembre.  0#USDIRPR 
    Les analystes de BofA ont estimé qu'une fermeture du
gouvernement ne réduirait la croissance économique que de 0,1
point de pourcentage pour chaque semaine qu'elle durerait, tout
en notant que l'impact sur les marchés financiers avait été
minime dans le passé.
    Ils ajoutent que si le gouvernement profite de la fermeture
pour licencier des travailleurs de façon permanente, cela
pourrait avoir un impact plus important sur les salaires et la
confiance des consommateurs.
Il y a également beaucoup d'incertitude quant à ce qui pourrait
se passer lors d'une réunion de généraux et d'amiraux américains
 à Quantico, en Virginie, mardi, convoquée par le
secrétaire à la défense Pete Hegseth , à laquelle Donald
Trump assistera apparemment.
    
    LE QUATRIÈME TRIMESTRE EST GÉNÉRALEMENT BON POUR LES ACTIONS
    Par ailleurs, les analystes s'attendent à ce que les actions
soient soutenues par des achats pour le nouveau trimestre, qui
tend historiquement à être positif pour les actions.
    Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du
Trésor à 10 ans  US10YT=RR  ont baissé de 4,6 points de base à
4,1406%, après avoir été mis sous pression la semaine dernière
par une série de données économiques américaines positives qui
ont conduit les investisseurs à réduire leurs attentes quant à
la baisse des taux d'intérêt de la Fed.
    Un grand nombre d'intervenants des banques centrales sont à
l'agenda cette semaine, avec au moins cinq intervenants de la
Fed et de la Banque centrale européenne pour la seule journée de
lundi.
    L'indice du dollar a glissé de 0,2 % à 97,945  =USD , après
avoir bénéficié la semaine dernière d'un lot de meilleures
nouvelles économiques.
    "Notre prévision d'un nouvel affaiblissement du dollar
américain à l'approche de la fin de l'année repose sur
l'hypothèse que la Fed procédera à deux nouvelles baisses de 25
points de base d'ici la fin de l'année, alors que le marché du
travail reste faible", a déclaré Lee Hardman, stratégiste chez
MUFG.
    L'euro a progressé de 0,2% à 1,17255  EUR=EBS , mais reste
dans la moitié inférieure de sa récente fourchette de 1,1646 à
1,1918.
    Le dollar a baissé de 0,6% à 148,6 yens  JPY=EBS , après
avoir progressé d'un peu plus de 1% la semaine dernière et
s'être éloigné de son plus bas niveau de septembre autour de
145,50.
    Sur les marchés des matières premières, l'or a atteint son
plus haut niveau historique à 3 833,37 dollars l'once  XAU= ,
avant de reculer légèrement à 3 828,17 dollars, soit une hausse
de 1,8 %.
Les prix du pétrole ont baissé alors que le brut a commencé à
circuler dans un oléoduc de la région semi-autonome du Kurdistan
 dans le nord de l'Irak vers la Turquie pour la première
fois en deux ans et demi. 
Selon Reuters, l'OPEP+  approuvera probablement une
nouvelle augmentation de la production de pétrole d'au moins 137
000 barils par jour lors de sa réunion de dimanche prochain.
    Le Brent  LCOc1  a chuté de 3,5 % à 67,68 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a chuté de 3,8 % à 63,21
dollars le baril.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 316,07 Pts Index Ex +0,15%
EUR/USD SPOT
1,1726 USD Six - Forex 1 +0,19%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 591,15 Pts Index Ex +0,48%
Or
3 828,73 USD Six - Forex 1 -0,14%
Pétrole Brent
67,65 USD Ice Europ -3,01%
Pétrole WTI
63,17 USD Ice Europ -3,11%
S&P 500 INDEX
6 661,21 Pts CBOE +0,26%
STOXX Europe 600
555,53 Pts DJ STOXX +0,18%
USA BENCHMARK 10A
4,180 Rates -0,91%
USD/JPY SPOT
148,6400 Six - Forex 1 +0,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank