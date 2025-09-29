Hausse des actions, baisse du dollar, hausse de l'or, alors qu'une fermeture du gouvernement américain se profile à l'horizon

Les actions mondiales ont augmenté lundi tandis que le dollar a reculé, les investisseurs se préparant à une éventuelle fermeture du gouvernement américain , ce qui pourrait retarder la publication du rapport sur les emplois de septembre et d'une série d'autres données clés prévues cette semaine. L'or a atteint un niveau record, stimulé par la baisse du dollar et par les inquiétudes des investisseurs concernant les ramifications possibles d'une fermeture du gouvernement américain . Le président Donald Trump rencontrera les principaux dirigeants démocrates et républicains du Congrès plus tard dans la journée de lundi pour discuter de la prolongation du financement du gouvernement. Sans accord, la fermeture du gouvernement commencerait mercredi, le jour même où de nouveaux droits de douane américains entreront en vigueur sur les poids lourds, les médicaments brevetés et d'autres produits. Les investisseurs, cependant, ont semblé optimistes quant au risque d'une fermeture du gouvernement américain pour le moment, ce que les analystes ont attribué aux souvenirs des baisses superficielles des marchés boursiers la dernière fois que le gouvernement a été fermé. Le S&P 500 .SPX a gagné 0,3 %, l'indice Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,5 % et le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,2 %. Cela a permis à l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS de gagner 0,4 %, tandis qu'en Europe, le STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,2 %, se dirigeant vers un gain de 1,1 % en septembre qui marquerait son troisième mois consécutif de hausse. "Au cours des 30 dernières années, le gouvernement n'a fermé que cinq fois en raison de problèmes de financement, le plus long (34 jours) a été sous la première administration de Trump. À cette occasion, le S&P 500 a d'abord chuté de 2,1 % avant de se redresser", ont déclaré Nicole Inui, responsable de la stratégie actions pour les Amériques, et Alastair Pinder, responsable des marchés émergents et stratège en actions mondiales chez HSBC Global Investment Research. Toutefois, une fermeture prolongée pourrait laisser la Réserve fédérale sans visibilité sur l'économie lors de sa réunion du 29 octobre. "Si la fermeture se prolonge au-delà de la réunion de la Fed, cette dernière s'appuiera sur des données privées pour prendre ses décisions politiques", ont écrit les analystes de BofA dans une note. "À la marge, nous pensons que cela pourrait réduire la probabilité d'une réduction en octobre, mais seulement de manière marginale." Les marchés impliquent une probabilité de 90 % d'une réduction de la Fed en octobre, avec une probabilité d'environ 65 % d'une autre en décembre. 0#USDIRPR Les analystes de BofA ont estimé qu'une fermeture du gouvernement ne réduirait la croissance économique que de 0,1 point de pourcentage pour chaque semaine qu'elle durerait, tout en notant que l'impact sur les marchés financiers avait été minime dans le passé. Ils ajoutent que si le gouvernement profite de la fermeture pour licencier des travailleurs de façon permanente, cela pourrait avoir un impact plus important sur les salaires et la confiance des consommateurs. Il y a également beaucoup d'incertitude quant à ce qui pourrait se passer lors d'une réunion de généraux et d'amiraux américains à Quantico, en Virginie, mardi, convoquée par le secrétaire à la défense Pete Hegseth , à laquelle Donald Trump assistera apparemment. LE QUATRIÈME TRIMESTRE EST GÉNÉRALEMENT BON POUR LES ACTIONS Par ailleurs, les analystes s'attendent à ce que les actions soient soutenues par des achats pour le nouveau trimestre, qui tend historiquement à être positif pour les actions. Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont baissé de 4,6 points de base à 4,1406%, après avoir été mis sous pression la semaine dernière par une série de données économiques américaines positives qui ont conduit les investisseurs à réduire leurs attentes quant à la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Un grand nombre d'intervenants des banques centrales sont à l'agenda cette semaine, avec au moins cinq intervenants de la Fed et de la Banque centrale européenne pour la seule journée de lundi. L'indice du dollar a glissé de 0,2 % à 97,945 =USD , après avoir bénéficié la semaine dernière d'un lot de meilleures nouvelles économiques. "Notre prévision d'un nouvel affaiblissement du dollar américain à l'approche de la fin de l'année repose sur l'hypothèse que la Fed procédera à deux nouvelles baisses de 25 points de base d'ici la fin de l'année, alors que le marché du travail reste faible", a déclaré Lee Hardman, stratégiste chez MUFG. L'euro a progressé de 0,2% à 1,17255 EUR=EBS , mais reste dans la moitié inférieure de sa récente fourchette de 1,1646 à 1,1918. Le dollar a baissé de 0,6% à 148,6 yens JPY=EBS , après avoir progressé d'un peu plus de 1% la semaine dernière et s'être éloigné de son plus bas niveau de septembre autour de 145,50. Sur les marchés des matières premières, l'or a atteint son plus haut niveau historique à 3 833,37 dollars l'once XAU= , avant de reculer légèrement à 3 828,17 dollars, soit une hausse de 1,8 %. Les prix du pétrole ont baissé alors que le brut a commencé à circuler dans un oléoduc de la région semi-autonome du Kurdistan dans le nord de l'Irak vers la Turquie pour la première fois en deux ans et demi. Selon Reuters, l'OPEP+ approuvera probablement une nouvelle augmentation de la production de pétrole d'au moins 137 000 barils par jour lors de sa réunion de dimanche prochain. Le Brent LCOc1 a chuté de 3,5 % à 67,68 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a chuté de 3,8 % à 63,21 dollars le baril.