Hausse de Wall Street : baisse des taux en vue en septembre

(AOF) - Les marchés américains ont confirmé leur bonne orientation après la décision de la Fed. Si, comme attendu, elle n'a pas modifié sa politique monétaire, son président Jerome Powell a ouvert la porte à une baisse des taux en septembre, validant le scénario des marchés. Les indices ont été tirés par les valeurs technologiques grâce aux commentaires de Microsoft sur ses investissements et aux résultats d'AMD. Nvidia a fortement rebondi. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,24% à 40842,79 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 2,64% à 17599,40 points.

Si Microsoft a reculé de 1,18% à 418,35 dollars, les cotations hors séance lui prédisaient un avenir plus sombre. Les investisseurs sanctionnent la croissance décevante d'Azure, qui est le moteur du groupe depuis ces dernières années et qui est boosté par le boom de l'intelligence artificielle. Sur le trimestre en cours, il devrait enregistrer une croissance de ses revenus de 28% à 29% à taux de change constants, a signalé la directrice financière, Amy Hood, lors de la conférence avec les analystes. Elle devrait s’accélérer au second semestre.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes de logements ont progressé de 4,9% en juin aux Etats-Unis après avoir enregistré un repli de 1,9% en mai. Une augmentation de 1,4% était anticipée.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 45,3 en juillet contre 47,4 en juin. Le consensus s'élevait à 44,8.

Le secteur privé a créé 122 000 postes en juillet aux Etats-Unis, un nombre inférieur au consensus de 147 000. 155 000 emplois avaient été créés en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

AMD devrait progresser à Wall Street, soutenu par des perspectives favorables. Au deuxième trimestre, le concurrent d'Intel et de Nvidia a vu son bénéfice net s'envoler de 881% à 265 millions de dollars, soit 16 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 69 cents, dépassant le consensus de 68 cents. Les revenus ont progressé de 9% à 5,835 milliards de dollars contre des attentes de Wall Street de 5,72 milliards.

Boeing

Au premier semestre 2024, Boeing affiche une perte opérationnelle (non-GAAP) de 1,78 milliard de dollars contre 830 millions de dollars il y a un an à la même période. Ses revenus ont baissé de 11% à 33,43 milliards de dollars. Le constructeur aéronautique affiche une perte nette plus importante sur ce semestre : 1,79 milliard de dollars contre 574 millions de dollars au premier semestre 2023. La perte par action a augmenté sur un an passant de 0,93 à 2,90 dollars. Outre les résultats semestriels du groupe, Boeing a annoncé la nomination de Robert Ortberg au poste de directeur général (CEO) en remplacement de Dave Calhoun à compter du 8 août prochain.

DuPont

Le groupe chimique DuPont a rehaussé ses objectifs annuels grâce à une forte demande de la part du secteur technologique. Au deuxième trimestre, il a généré un bénéfice net de 185 millions de dollars à comparer avec une perte de 117 millions de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 97 cents, soit 12 cents de mieux que le consensus. Les revenus ont augmenté de 2% à 3,17 milliards de dollars alors que le marché visait 3,05 milliards de dollars.

Kraft Heinz

Au premier semestre, les ventes nettes de Kraft Heinz reculent de 2,4% à 12,88 milliards de dollars. Le résultat opérationnel se replie de 30,4% à 1,82 milliards de dollars. Le bénéfice net chute fortement de 50,7% ressortant à 904 millions de dollars. Le BPA s'élève à 0,74 dollar soit une baisse de 50,7%. L'entreprise agroalimentaire américaine a revu à la baisse ses prévisions financières pour l'année 2024. Elle anticipe désormais des ventes nettes organiques qui devraient diminuer de 2% ou rester stables contre une estimation précédente de 0 à +2%.

Marriott

Le groupe hôtelier Marriott International est attendu en repli à Wall Street à la suite de son avertissement sur ses résultats. Au deuxième trimestre, son bénéfice net s'est élevé à 772 millions de dollars, soit 2,69 dollars par action, contre 726 millions de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,50 dollars alors que le consensus s'élevait à 2,47 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 5,049 milliards de dollars.

Mastercard

Le spécialiste des moyens de paiement Mastercard a présenté un bénéfice meilleur que prévu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 15% à 3,3 milliards de dollars, soit 3,50 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,59 dollars, dépassant de 8 cents le consensus. Ses revenus ont progressé de 11% (+13% à taux de change constants) à 6,96 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes de Wall Street : 6,85 milliards de dollars.

Starbucks

Les revenus nets consolidés de Starbucks ont diminué de 0,6% pour atteindre 9,11 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal 2024. Ses revenus ont surtout chuté en Chine : - 11% à 734 millions de dollars. Aux Etats-Unis, ils se replient de 2% à 6,37 milliards de dollars. Sur cette période, le bénéfice par action (GAAP) de 0,93 dollar a baissé de 6% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net a baissé de 7,5% à 1,05 milliard de dollars. Le résultat d'exploitation a reculé de 4,2% ressortant à 1,52 milliard de dollars.