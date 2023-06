Hausse de plus de 2% du Brent : l’Arabie saoudite va nettement réduire sa production en juillet

(AOF) - Le cours du baril de Brent gagne plus de 2% à 78,07 dollars grâce à la décision de l’Arabie saoudite de réduire sa production de 1 million de barils par jour à partir de juillet. Elle tombera ainsi à 9 millions de barils par jour, sachant que le Royaume avait déjà annoncé une baisse de sa production de 500 000 barils par jour début avril. Il s’agit de l’annonce la plus significative de l’Opep+ au cours du week-end, souligne UBS.

Les pays pétroliers ont également convenu de continuer à limiter leur offre jusqu'en 2024. Ils avaient annoncé en avril une baisse de leur production de 1,66 million de barils par jour à partir de mai.

Pour UBS, ces annonces sont favorables aux cours du pétrole et le spécialiste a confirmé ses prévisions d'un baril de Brent à 85 dollars et d'un baril de WTI à 81 dollars en 2024. " Même si nous nous trompons et que les prix du pétrole brut ne remontent pas à 80 dollars le baril, nous considérons au moins que le message de l'OPEP+ constitue un frein à la baisse, même dans un contexte de récession ", explique la banque suisse.