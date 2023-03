Hausse de 9,41% des immatriculations de voitures particulières en février 2023 (PFA)

(AOF) - « En février 2023, avec 126 237 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 9,41% en données brutes par rapport à Février 2022 ». C’est ce qu’annonce la Plateforme automobile (PFA), qui représente les 4 000 entreprises du secteur automobile français, à partir des immatriculations compilées par AAA Data. Stellantis reste en tête des constructeurs avec 29,81% du marché, mais en déclin de 3,98% sur un an. Renault, deuxième acteur avec 24,10% du marché affiche une progression de 21,24%, suivi de Volkswagen, troisième avec 13,91% du marché.

Julien Billon, directeur général de AAA Data souligne que si " la tendance actuelle est bonne ", c'est parce que " les véhicules commandés depuis plusieurs mois par les clients arrivent sur le marché ". Pour lui " il ne faut pas perdre de vue que le niveau des commandes est en baisse (-9% en janvier 2023) " et que " si cette évolution se poursuit, le stock en attente de mise à la route va s'épuiser au cours du premier semestre 2023 et le second semestre sera, en l'état, difficile. "