Hausse de 35 points de base des taux de la Banque centrale indienne

" Le conseil de politique monétaire est d'avis que de nouvelles mesures de politique monétaire calibrées sont justifiées pour maintenir l'ancrage des anticipations d'inflation, mettre fin à la persistance de l'inflation sous-jacente et contenir les effets de second tour, de manière à renforcer les perspectives de croissance à moyen terme " s'est justifiée la banque.

(AOF) - La Banque centrale indienne a resserré sa politique monétaire, mais dans des proportions moindres que lors de ses précédentes réunions. Son principal taux directeur a été relevé de 35 points de base à 6,25%, avec effet immédiat. Une telle hausse était anticipée par les économistes. La Banque centrale indienne avait augmenté ses taux de 50 points de base au cours de ses trois dernières réunions. Sur le marché des changes, le dollar recule de 0,30% à 82,23 roupies indiennes.

