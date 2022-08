Hausse de 21,8% du chiffre d'affaires au premier semestre pour CIS

(AOF) - Au premier semestre 2022, la société CIS, présente dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées, enregistre un chiffre d’affaires à données publiées de 157,1 millions d'euros, en progression de 21,8% par rapport au premier semestre 2021. L’activité a bénéficié d’une dynamique commerciale soutenue - notamment en Eurasie et Afrique subsaharienne ainsi que d’un impact positif de l’évolution des taux de change. A taux de change constant, le chiffre d’affaires s’élève ainsi à 147,3 millions d'euros, en progression de 14,2%.

En zone Eurasie, le groupe bénéficie du renforcement de sa présence depuis la fin de l'exercice 2021 et affiche une hausse du chiffre d'affaires de 61,5%.

En Afrique subsaharienne, le volume d'affaires progresse de 21,6%, porté notamment par le démarrage réussi d'un nouveau contrat au Mozambique pour le groupe italien ENI. Il porte sur des services d'hôtellerie et de restauration pour les résidents de la plus grande plateforme LNG offshore mondiale opérant au Mozambique.

La zone Amériques affiche un recul ponctuel et anticipé de 9,0% de son activité sur le semestre compte tenu de l'arrêt de certains contrats, actuellement en attente d'appels d'offre.

Enfin la zone Afrique du Nord enregistre un recul de 9,1% en ne renouvelant pas certains contrats à rentabilité dilutive, pour se concentrer sur des projets stratégiques de très grande ampleur.

Malgré un environnement économique et géopolitique complexe, CIS confirme donc son objectif d'une poursuite de la croissance sur l'exercice 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.