Hausse de 12% des immatriculations de voitures neuves en décembre 2022 (Acea)

(AOF) - En décembre 2022, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 12,8 %, marquant le cinquième mois consécutif de croissance. C’est ce qu’annonce l’Acea, l'association européenne des constructeurs automobiles, qui précise que « seuls deux des quatre principaux marchés de la région ont enregistré une croissance » durant le mois en question, à savoir les marchés automobiles allemand et italien, qui affichent des hausses de 38,1 % et 21,0 % respectivement, tandis que la France est restée stable à -0,1 %.

Dans l'ensemble, en 2022, le marché des voitures particulières de l'Union européenne s'est contracté de 4,6 %, principalement en raison des pénuries de composants subies au premier semestre de l'année. Bien que le marché se soit amélioré d'août à décembre 2022, les volumes cumulés s'établissent à 9,3 millions d'unités, soit le plus bas niveau européen depuis 1993, année de crise lors de laquelle seules 9,2 millions d'unités avaient été enregistrées.

Parmi les quatre plus grands marchés de l'UE, seule l'Allemagne a réussi à afficher une croissance en 2022 (+1,1 %), aidée par le bon résultat de décembre. Les trois autres marchés ont tous enregistré des résultats moins bons qu'en 2021, l'Italie affichant la plus forte baisse (-9,7 %), suivie de la France (-7,8 %) et de l'Espagne (-5,4 %).