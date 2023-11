Hausse dans le calme des Bourses européennes avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens ont débuté cette semaine sur une hausse prudente. L’indice CAC 40 a gagné 0,6% à 7087,06 points tandis que l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,81% à 4231,31 points. En forte progression vendredi, les indices américains évoluaient proches de l’équilibre. Si l’indice Dow Jones gagnait 0,13%, le Nasdaq Composite perdait 0,05% vers 17h30.

Cette semaine a débuté dans le calme tant sur le plan de l'actualité des sociétés, que de la macroéconomie. Si les prochaines séances s'annoncent plus animées, elles le seront cependant moins qu'au cours des dernières semaines. Les investisseurs surveilleront la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis (mardi) et en zone euro (vendredi).

Vendredi soir, l'agence de notation Moody's a abaissé la perspective de la note de crédit (AAA, la note la plus élevée) des Etats-Unis de Stable à Négative en raison de déficits budgétaires de plus en plus élevés. Cette décision n'a pas eu d'impact sur les marchés financiers. Sur le marché des changes, l'euro progresse légèrement contre la devise américaine.

Sur le marché des taux, le rendement des 10 ans allemand et américain était stable à respectivement à 2,725% et 4,65%.

A Paris, Orpea a chuté après avoir annoncé le lancement de sa première augmentation de capital. En revanche, Société Générale a débuté la semaine en hausse alors qu'elle étudierait la cession d'Hanseatic Bank. Solutions30 a pour sa part bénéficié d'un contrat en Allemagne.