Hausse continue en vue des marchés européens, Wall Street rouvre

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement haussier à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait progresser de 0,14%. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance vendredi des chiffres de l'inflation du mois de mai à la fois en France et en zone euro. Côté valeurs, Klépierre a annoncé hier que S&P Global a relevé sa perspective de notation de stable à positive. Cette décision de l’agence de notation intervient après la finalisation de l’acquisition de RomaEst par Klépierre. Aux Etats-Unis, les marchés rouvrent ce mardi après le Memorial Day.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aramis

Aramis affiche un chiffre d'affaires de 1,098 milliard d'euros au 1er semestre, en hausse organique de 16,7% par rapport au 1er semestre 2023. Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers salue la "très nette progression" de son Ebitda ajusté à 16,2 millions d'euros contre 1 million d'euros au 1er semestre 2023. Il relève ses objectifs d'Ebitda ajusté 2024, prévoyant qu'il sera supérieur à 32 millions d'euros (contre 19 millions d'euros au moins précédemment). Les volumes de véhicules B2C vendus par Aramis devraient dépasser 110 000 contre 100 000 précédemment.

Edenred

Edenred a finalisé l’acquisition de Spirii, plateforme SaaS européenne leader de la recharge des véhicules électriques. Cette opération stratégique, annoncée le 27 février 2024, permet à Edenred de déployer dès la fin du mois de mai 2024 la technologie et les services de Spirii en France et en Allemagne pour proposer à ses clients une solution complète de gestion de la recharge électrique sur la route, à domicile et sur le lieu de travail.

Klépierre

Klépierre annonce que S&P Global a relevé sa perspective de notation de stable à positive et revu son appréciation du profil de liquidité de Klépierre pour le relever de " adéquat " à " solide ". Cette décision de l’agence de notation intervient après la finalisation de l’acquisition de RomaEst, l’un des plus grands centres commerciaux de Rome, seconde opération de croissance externe de l’année pour la foncière spécialiste du secteur. Le 24 mai 2024 dernier, Fitch a confirmé sa notation 'A-' avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre.

Quadient

Quadient a dégagé un chiffre d’affaires au premier trimestre 2024 de 261 millions d’euros, en croissance de 3,2 % en données publiées, incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en croissance organique de 1 %. "Cette croissance a été portée par la bonne performance des activités software avec notamment une forte accélération de la base de revenus annuels récurrents qui a atteint 215 millions d’euros, soit une augmentation organique de 17% sur une base annualisée par rapport à la fin de l’année 2023", explique Geoffrey Godet, DG de Quadient.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en mars sera publié à 15h.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mai

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert une séance atone marquée par la fermeture de Wall Street due au Memorial Day, et celle du London Stock Exchange, due au Spring Bank Holiday. L'indice Ifo du climat des affaires allemand, seule statistique significative de la journée, est ressorti à 89,3 en mai comme en avril alors qu'il était attendu à 90,4. A Paris, Alstom a bénéficié du lancement de son augmentation de capital. Le CAC 40 a progressé de 0,46% à 8132 ,49 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,47% à 5059,20 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains étaient fermés lundi en raison du jour férié du Memorial Day.