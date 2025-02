Hausse continue en vue des marchés européens : négociations sur la fin de la guerre en Ukraine

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement haussier à l'ouverture de la séance ce jeudi, après l'annonce de négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour évoquer ce sujet. Le président américain a affirmé que la guerre n’aurait jamais eu lieu s'il avait été élu en 2022. A Paris, les résultats d'entreprises vont faire réagir les marchés dont ceux de Michelin, EssilorLuxottica, Klépierre et Orange. En zone euro, les données sur la production industrielle en décembre seront publiées à 11h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

En 2024, EssilorLuxottica a connu une nouvelle année de croissance solide de ses activités. Son chiffre d'affaires croît de 6% à taux de change constants à 26,5 milliards d'euros. Il s'agit de la quatrième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% à taux de change constants. En termes de rentabilité, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net ajusté du groupe ont augmenté respectivement de 9,4% à 4,41 milliards d'euros et 9,8% à taux de change constants à 3,12 milliards d'euros.

Klépierre

Klépierre a généré en 2024 un cash-flow net courant en hausse de 5,3 % sur un an, à 2,60 euros par action alors qu'il était attendu à 2,55 euros par action. Le groupe immobilier a enregistré une hausse du chiffre d'affaires des commerçants de 4% périmètre constant, permettant une diminution du taux d'effort à 12,6 % (en baisse de 20 points de base sur 12 mois). Le taux d'occupation financière est de 96,5 %, en hausse de 50 points de base sur un an. Klépierre compte 1 725 baux signés, soit une progression de 4 % en volume et un taux de réversion positif de 4 %.

Michelin

Michelin affiche un chiffre d’affaires de 27,2 milliards d’euros en 2024, contre 28,34 milliards il y a un an, en baisse de 4,1%. Le géant du pneumatique précise que les volumes de pneus sont en baisse de 5,1% en raison "du déclin simultané de la Première monte dans tous les secteurs, de l’intensification de la concurrence sur les marchés de masse et de contraintes conjoncturelles dans les activités de spécialités". Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 3,37 milliards d’euros contre 3,57 milliards en 2023 avec une marge opérationnelle de 12,4 % contre 12,6% l'année précédente.

Orange

Le chiffre d'affaires annuel 2024 d'Orange s'établit à 40,26 milliards d'euros, en hausse de 1,2% sur un an (+487 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,7% ou +794 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-5,2% ou -325 millions d'euros) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage et de génie civil en France au premier trimestre. Les autres revenus (+6% ou +59 millions d'euros) compensent la baisse des ventes d'équipement (-1,4% ou -41 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en données harmonisées est ressortie à 2,8% en janvier en Allemagne en rythme annuel. Elle est conforme aux attentes après déjà une progression de 2,8% des prix à la consommation en décembre.

En zone euro, les données sur la production industrielle en décembre seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les prix à la production en janvier et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,41% à 1,0428 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini dans le vert en dépit de l’accélération inattendue de l'inflation américaine en janvier. Dans ce contexte, le rendement du 10 ans américain gagne 10,5 points de base à 4,637%. L'inflation allemande sera à suivre demain tout comme les comptes annuels de Legrand, Unibail-Rodamco-Westfield et Orange. Ce mercredi, Carmila s'est illustrée, la foncière de galeries commerciales prévoyant une nouvelle progression de son résultat récurrent net par action en 2025. Le CAC 40 a gagné 0,17% à 8042 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,29% à 5406 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé après l’accélération inattendue de l'inflation américaine en janvier. L'IPC core s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1% et 3,2% en décembre. Suite à ces chiffres, le rendement du 10 ans américain a gagné 9 points de base à 4,627%. Patron de la Fed, Jerome Powell a réaffirmé qu'il n'est pas pressée d'abaisser ses taux directeurs, lors d'une audition devant la commission des Affaires financières de la Chambre des représentants. Le Dow Jones a perdu 0,50% à 44259 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,03% à 19649 points.