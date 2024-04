Hausse continue en vue des indices européens, Kering en vedette

(AOF) - Les marchés européens devraient poursuivre leur mouvement haussier à l'ouverture de la séance ce mercredi. Le CAC 40 devrait gagner 0,11%. Les résultats d'entreprises vont encore animer les marchés. Hier, Kering a déçu. Le groupe de luxe a indiqué un fort recul de ses ventes au premier trimestre. Il anticipe désormais un repli important de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l'ordre de 40 à 45%. En outre, Bic a publié un chiffre d'affaires en repli de 3,2% au premier trimestre. Air Liquide, Orange, Nexans ont publié leurs résultats ce matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Le chiffre d’affaires au premier trimestre 2024 de Bic a été stable à taux de change constants hors Argentine, progressant de 5,9% à 521,7 millions d'euros. Mais il a réculé de 3,2% en publié. Il a été impacté par la performance négative de la division Flame for Life liée à des importations concurrentielles d’Asie sur le marché américain. Cet impact négatif a toutefois été compensé par la forte croissance du chiffre d’affaires des divisions Human Expression et Blade Excellence, notamment en Europe.

ID Logistics

ID Logistics annonce que son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 s’élève à 736,3 millions d'euros, soit une hausse de 17,6% (de 12,4% à données comparables) sur un an. Le spécialiste de la logistique contractuelle affirme avoir "continué de répondre à un nombre soutenu d’appels d’offres" au cours du premier trimestre 2024 et souligne sa "très forte dynamique" aux Etats-Unis, avec une croissance du chiffre d’affaires de 29,5% à données comparables, alors que l’activité "se stabilise" en France.

Kering

Dans un contexte de normalisation du secteur du luxe et compte tenu des transitions en cours au sein des Maisons, le chiffre d'affaires de Kering au premier trimestre 2024 s'élève à 4,5 milliards d'euros, en repli de 11% en données publiées et de 10% en comparable. L'évolution du chiffre d'affaires comprend un effet de change négatif de 3%, et un effet périmètre positif de 2%, lié à la consolidation de Creed. Sur ce premier trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, en recul de 21% en données publiées et de 18% en comparable.

Tikehau Capital

Tikehau Capital a réalisé une collecte nette record pour un premier trimestre, atteignant 1,5 milliard d’euros, en croissance de 23% comparé au premier trimestre 2023. La collecte nette sur les douze derniers mois s’élève à 6,8 milliards d’euros. Les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital ont atteint 44,1 milliards d’euros au 31 mars 2024, soit une hausse de 13% au cours des douze derniers mois, représentant un taux de croissance annuel moyen de 25% depuis 2016.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en avril sera publié à 10h.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en mars seront publiées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Hier à Paris

Les indices européens ont continué à grimper pour la deuxième séance de la semaine marquée par des indices des directeurs d'achat européens meilleurs que prévu. La croissance du secteur privé de la zone euro a accéléré plus fortement que prévu en avril. Du côté des valeurs, les revenus trimestriels de Renault ont reflété une croissance tirée par sa filiale financière. Pour sa part OVHcloud a dévissé à la suite de son avertissement sur sa croissance. L'indice CAC 40 a gagné 0,81% à 8105,78 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,44% à 5008,17 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en hausse après les publications de nouveaux résultats d'entreprises. Parmi les grands noms de la cote, le constructeur automobile GM et l’équipementier aéronautique GE Aerospace ont réservé de bonnes surprises. En revanche, l’indice des directeurs d’achat Composite a indiqué un ralentissement de la croissance dans le secteur privé en avril. Demain, les investisseurs prendront connaissance des données sur le PIB américain au premier trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,69% à 38503,69 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,59% à 15696,64 points.