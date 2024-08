Hausse continue en vue des indices européens avant les chiffres de l'inflation

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement haussier ce mercredi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait progresser de 0,35%. Les marchés vont réagir à la publication de nombreuses données statistiques : chiffres de l'inflation en France (8h45) et aux Etats-Unis (14h30). Cet indicateur clé déterminera la trajectoire de la politique monétaire de la Fed qui se réunira en septembre. En outre, en zone euro, les chiffres du PIB au deuxième trimestre ainsi que ceux sur la production industrielle en juin seront communiquées à 11h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biosenic

Biosenic, société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce que l'Office européen des brevets (OEB) a délivré à sa filiale Medsenic un nouveau brevet européen important intitulé : Method For treating Relapsing -Remitting Multiple Sclerosis Using Arsenic Trioxide. Le brevet européen attendu permet l'application spécifique de la plateforme arsenicale de Medsenic à l'indication clé pour la santé humaine qu'est la sclérose en plaques.

Innelec

Innelec a réalisé un chiffre d'affaires de 15,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de l'exercice 2024/2025 (avril à juin 2024), en recul de 57 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. "Sur cette courte période de trois mois, nos résultats de ventes à la distribution sont quasiment le miroir des ventes consommateurs sur le marché français. Elles font état notamment d'un recul de 50% en valeur pour les consoles de jeux et de 52% pour les jeux physiques (retail)", explique le spécialiste de l'entertainment et la pop culture.

PullUp Entertainment

PullUp Entertainment annonce le résultat de son plan d'actionnariat salarié. Dans le cadre de cette opération, les salariés éligibles de la société et des filiales françaises directes de la société ont souscrit à 12 579 nouvelles actions pour un montant global de 119 877,87 euros au cours de la période de souscription qui s'est achevée le 9 juillet 2024 à 17h. Le Conseil d'administration a constaté, en date du 18 juillet 2024, la clôture de la souscription de l'augmentation de capital réservée aux salariés avec un total de 12 579 actions souscrites pour un montant global de 119.877,87 euros.

Ramsay Santé

Le 13 août, Ramsay Santé a finalisé le processus d’Amend & Extend de son contrat de dette senior de 1 650 millions d'euros, dont 100 millions d'euros de "revolving credit facility", 100 millions d'euros de crédit Capex, et 1 450 millions d’euros de "Term Loan B", prolongeant ainsi de manière proactive ses échéances de 2026-2027 à 2029-2031. Cette transaction a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB comme coordinateurs pour l’Europe et arrangeurs, MUFG en tant que coordinateur pour l’Asie et arrangeur, et Natixis CIB en tant qu’arrangeur.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur l'inflation en juillet seront publiées à 8h45.

En zone euro, les données sur le PIB du deuxième trimestre et celles sur la production industrielle en juin seront communiquées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en juillet seront connues à 14h30.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,01% à 1,0992 dollar.

Hier à Paris

Dans le rouge hier, les marchés actions européens sont parvenus à clôturer la deuxième séance de la semaine en territoire positif. Au chapitre des statistiques, avant les données sur l'inflation demain en France et aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production outre-Atlantique qui sont ressortis inférieurs aux attentes. Côté valeurs, Valneva s'est logé à la première place de l'indice SBF 120 dans le sillage de sa performance semestrielle. Le CAC 40 a progressé de 0,35% à 7275 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,45% à 4693 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en nette hausse après la publication des prix à la production pour le mois de juillet. Ils sont ressortis inférieurs aux attentes en rythme annuel. En outre, les investisseurs attendent demain les données sur l'inflation américaine en juillet. Cet indicateur clé déterminera la trajectoire de la politique monétaire de la Fed qui se réunira en septembre. Côté valeurs, l'action Home Depot a fini en hausse alors que la société a abaissé ses objectifs annuels. Le Dow Jones a gagné 1,04% à 39765 points et le Nasdaq a progressé de 2,43% à 17187 points.