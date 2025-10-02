Hausse continue des marchés européens, le CAC 40 au-dessus des 8000 points

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur mouvement haussier dans le sillage de Wall Street, malgré la situation de paralysie budgétaire aux États-Unis (shutdown), une première depuis 2018. Côté valeurs, Stellantis occupe la place de leader du CAC 40 après avoir annoncé de très bonnes données commerciales au pays de l'Oncle Sam. Gagnant 1,18%, le CAC 40 dépasse la barre des 8000 points (8060), un niveau inconnu depuis le 20 août. L'indice phare parisien est bien parti pour enchaîner une cinquième séance de suite dans le vert. De son côté, l'Eurostoxx 50 progresse de 1,33% à 5655 points.

En Europe, Tesco (+3,72%, à 445,70 pence) affiche la plus forte hausse du FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs annuels. Le plus important groupe britannique de supermarchés est plus optimiste grâce à une performance meilleure que prévu au premier semestre sur fond d'augmentation de ses parts de marché. Tesco a également profité d'une longue période de beau temps. Pour RBC, le chiffre d'affaires a également été soutenu par une inflation alimentaire plus élevée que prévu au Royaume-Uni, avec un impact limité sur les volumes jusqu'à présent.

À Paris, Stellantis (+6,91%, à 8,69 euros) est particulièrement entouré en bourse au lendemain d'un gain de déjà 3,35 %. Le titre poursuit donc son rebond, bien aidé par l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers mois, en particulier en septembre, comme le laissait entendre le directeur général du groupe il y a quelques semaines. Au cours du troisième trimestre, le constructeur automobile multi-marques a écoulé 324 825 véhicules au pays de l'Oncle Sam, soit une progression de 6 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de 2025, Argan (+1,26% à 64,40 euros) a enregistré des revenus locatifs de 158,7 millions d'euros, en hausse de 6 %. " La croissance soutenue de la période provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025 " précise le spécialiste des entrepôts Premium. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 4% à 52,9 millions d'euros. Dans ce contexte, le groupe a confirmé l'objectif d'une progression de 7 % de ses revenus locatifs en 2025, à 211 millions d'euros, révisé à la hausse le 23 septembre.

Les chiffres macroéconomiques

En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, en hausse par rapport au taux de 6,2% enregistré en juillet 2025 et stable par rapport au taux enregistré en août 2024. Le taux de chômage de l'UE était de 5,9% en août 2025, stable par rapport aux taux enregistrés en juillet 2025 et en août 2024. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Eurostat estime qu'en août 2025, 13,089 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,842 millions dans la zone euro.

Aux États-Unis, les données sur les commandes à l'industrie en août seront publiées à 16 heures et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h, l'euro grappille 0,09% à 1,1748 dollar.