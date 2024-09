Hausse continue des indices européens grâce à la Chine, le luxe surperforme

(AOF) - Au terme de la dernière séance de la semaine, les marchés européens ont à nouveau terminé dans le vert, toujours soutenu par les mesures de relance de l'activité en Chine et des bonnes nouvelles sur le front de l'inflation. L'indice CAC 40 a gagné 0,64% à 7791,79 points, portant ses gains sur cette semaine à 3,9%. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,71% à 5068,19 points. La tendance est similaire à Wall Street : le Dow Jones avance de 1,05% vers 17h30. Les actions chinoises ont, elles, enregistré leur meilleure semaine depuis 2008.

Ce vendredi, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres rassurants à propos de l'inflation en France et aux Etats-Unis.

Dans l'Hexagone, sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 % en septembre après 1,8 % en août, selon l'Insee. "Cette nette baisse de l'inflation est avant tout due à un repli des prix de l'énergie de 3,3% sur un an, notamment à la suite de la baisse des produits pétroliers. Mais cela fait aussi suite à une baisse des prix des produits manufacturés (-0,3% par rapport à septembre 2023)", souligne Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING.

L'inflation en données harmonisées, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, s'est élevée à 1,5% en septembre après 2,2% en août. Le consensus s'élevait à 2%.

Outre-atlantique, l'inflation a ralenti en août. L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,2% en rythme annuel contre une augmentation de 2,3% attendus et après une hausse de 2,5% en juillet. "Poussée à la baisse par des effets de base énergie favorables, l'inflation PCE revient à son plus bas niveau depuis 3 ans et demi. Cela valide le choix du comité de politique monétaire d'avoir baissé ces taux de 50 points de base en septembre", explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

" Les deux rapports sur l'emploi de septembre et d'octobre détermineront l'ampleur de la réduction " des prochaines baisses de taux de la Fed. a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions." Selon nous, la Fed s'en tiendra à une approche graduelle, conformément au dot plot, avec une réduction de 25 points de base pour les deux prochaines réunions ".

Côté valeurs, LVMH a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Hier, le groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault a annoncé qu'il devenait un actionnaire minoritaire au sein du groupe Moncler.

Cette semaine, les valeurs du secteur du luxe ont brillé, galvanisés par des nouvelles rassurantes en provenance de la Chine. La Banque Populaire de Chine (PBoC) a dévoilé mardi dernier une série de mesures visant à relancer l'activité économique du pays dont celles favorisant la consommation et l'immobilier.

Selon une information de Reuters, ce pays d'Asie prévoit d'émettre des obligations souveraines spéciales d'une valeur d'environ 2 000 milliards de yuans (284,43 milliards de dollars) cette année pour financer son plan de relance budgétaire.

Bloomberg affirme pour sa part que la Chine s'apprêterait aussi à injecter 142 milliards de dollars dans ses principales banques.