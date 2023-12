Hausse attendue pour l'antépénultième séance de 2023

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse dans le sillage de Wall Street. L'indice S&P 500 est désormais très proche de son plus haut historique. La tendance haussière de ces dernières semaines se prolonge pour les actions, soutenue par un scénario d’atterrissage en douceur de l’économie américaine et de baisses des taux de la Fed. La séance s'annonce calme tant que le plan de l'actualité des sociétés, que de la macroéconomie. Les cours du pétrole se stabilisent après leur nette progression de mardi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Neoen

Neoen a donné à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d’énergie par batterie, l’instruction de démarrer les travaux de Yllikkälä Power Reserve Two (YPR2). Nidec sera en charge de la construction du projet et de la fourniture des conteneurs et éléments de batteries ainsi que des onduleurs. "La batterie lithium-ion d’une capacité installée de 56,4 MW / 112,9 MWh (deux heures) sera la plus grande des pays nordiques", précise le producteur d'énergie renouvelable.

Vallourec

Vallourec a signé le contrat de vente de son site de Mülheim en Allemagne au promoteur immobilier industriel CTP. Le 14 décembre, le Conseil Municipal de Mülheim a renoncé à son droit de préemption dans le cadre de la transaction et le 22 décembre, toutes les conditions préalables à la réalisation de la vente ont été remplies. Cette transaction implique la vente d'une propriété d'environ 330000 mètres carrés pour un prix de cession équivalent à 39 millions d'euros. De ce prix de cession, approximativement 37 millions d'euros devraient être perçus dans un délai de deux semaines.

Parot

Le distributeur automobile Parot annonce entrer en négociations exclusives en vue de l’acquisition par NDK, holding du groupe Tressol Chabrier, d’une participation représentant 77,67% du capital de la société. Le transfert de ce bloc de contrôle serait réalisé à un prix par action Groupe Parot de 8,83 euros, à comparer avec une dernière clôture à 2,50 euros. En cas de réalisation de l’acquisition de ce bloc, NDK déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (Opas) sur le solde des actions Groupe Parot, non compris les actions auto-détenues par Parot, au même prix.

Artea

Le groupe Artea, spécialiste de l’immobilier bas carbone, a annoncé le succès de son financement de 10 millions d'euros destiné à accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et à atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030. Ces 10 millions d'euros ont été levés en trois campagnes de financement participatif représentant un total de 7,5 millions d'euros auprès de 2700 prêteurs, et en un accompagnement de 2,5 millions d'euros par le fonds FPS 123 Transition Energétique, géré par la société de gestion 123 IM, maison-mère de Lendosphere.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond en décembre sera publié à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,33% à 1,1049 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre, ne bénéficiant pas d'une inflation plus faible qu'anticipé aux Etats-Unis. La statistique la plus attendue du jour a conforté les investisseurs à propos de la réduction des pressions inflationnistes. L'indice des prix PCE, l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, a reculé de 0,1% en novembre. A Paris, la prochaine cession par Nexity de ses activités de services aux particuliers a été saluée. Le CAC 40 a cédé 0,03% à 7568,82 points, portant son recul hebdomadaire à 0,37%. Il avait clôturé à un niveau record vendredi dernier.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont débuté cette semaine écourtée sur une note positive. Vendredi, l'indice S&P500 avait enregistré sa huitième progression hebdomadaire d'affilée, du jamais vu depuis 2017. Il a encore progressé de 0,42% à 4774,75 points et il se trouve à moins de 0,5% de son plus haut historique. Les indices ont été soutenus par la progression des valeurs énergétiques dans le sillage des cours du pétrole. Le WTI a gagné 2,25% à plus de 75 dollars. Le Dow Jones a gagné 0,43% à 37545,33 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,54% à 15074,57 points.