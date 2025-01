Hausse attendue en Europe avant les PMI

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note haussière à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. S'exprimant hier par visioconférence lors du Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a exprimé sa volonté que l'Opep réduise les prix du pétrole et que les banques centrales mondiales assouplissent leur politique monétaire. A l'issue de sa réunion, la Banque du Japon a décidé de relever son objectif de taux à court terme à 0,5%, son plus haut niveau en 17 ans. C'est la première fois que la banque centrale japonaise décide de relever ses taux depuis le mois de juillet 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pierre & Vacances

Pierre & Vacances-Center Parcs déclare un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 0,1% à 394,7 millions d’euros. Le groupe souligne que le chiffre d’affaires des activités touristiques a crû de 2,2% à 371,9 millions, "par rapport à une base de comparaison élevée" (+6% au 1er trimestre 2023/2024) et "dans un contexte de marché difficile". Pour le deuxième trimestre, le groupe "anticipe une dynamique de réservations tardives, phénomène amplifié par le contexte macro-économique actuel en Europe et politique en France".

Seb

Seb a publié des ventes légèrement inférieures aux attentes au titre de son quatrième trimestre mais a confirmé ses objectifs pour 2024. Le spécialiste du petit équipement domestique a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 2,7% à 2,54 milliards d'euros là où le consensus ciblait 2,55 milliards d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes ont progressé de 3,2% à 8,27 milliards d'euros. La croissance organique est ressortie à 5% conformément aux prévisions du groupe.Sword Grou

Stef

Stef affiche un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en progression de 8,8% (+3,4% à périmètre constant) à 1,25 milliard d'euros "dans un environnement contrasté". Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, souligne que la contribution des sociétés acquises en 2024" tire fortement la croissance des activités internationales", alors que la consommation alimentaire "au ralenti" en Europe impacte l'activité du groupe.

Sword Group

Sword a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, ressortant à 84,4 millions d'euros contre 71,5 millions d'euros un an plus tôt à la même période. La croissance organique à périmètre constant s'établit en hausse de 17,1%. Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques a déclaré au 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 323 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'Indice PMI Composite S&P Global sera connu à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global sera communiqué à 15h45 avant les ventes de logements neufs et l'indice de confiance de l'université du Michigan en janvier à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,34% à 1,0450 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le vert, à l'exception de l’AEX néerlandais. Les investisseurs avaient les yeux rivés sur Davos où Donald Trump intervenait en visioconférence en fin d'après-midi. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a échangé avec quatre grands patrons parmi lesquels le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Le président américain a notamment demandé à l'Arabie Saoudite et à l'Opep de baisser le coût du pétrole. Le CAC 40, qui a enregistré une huitième séance de hausse consécutive, a gagné 0,70% à 7892 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,26% à 5219 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sur une note haussière, soutenus par l'intervention de Trump. S'exprimant par visioconférence lors du Forum économique mondial de Davos, le nouveau locataire de la Maison Blanche a exprimé sa volonté que l'Opep réduise les prix du pétrole et que les banques centrales mondiales assouplissent leur politique monétaire. Le Dow Jones s'est adjugé 0,92% à 44565 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,22% à 20053 points. Le S&P-500 a battu son précédent record de clôture établi le 6 décembre dernier.