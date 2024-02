Hausse attendue des marchés européens sur fond de résultats d'entreprises

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir cette première séance de la semaine sur une note haussière. La publication des résultats d'entreprises bat toujours son plein. Les investisseurs prendront connaissance d'ici à vendredi des comptes de Michelin, Renault, Stellantis, Airbus ou encore Orange. L'attentisme devrait prévaloir pour cette journée de lundi qui s'annonce particulièrement calme en termes d'indicateurs économiques. Les marchés seront attentifs demain aux chiffres de l'inflation américaine avant ceux de l'inflation britannique, mercredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Acheter-Louer.fr

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l’immobilier et l’habitat, a réalisé sur l’année 2023, un chiffre d’affaires de près de 2,3 millions d'euros, en baisse de 38% par rapport à 2022.Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières.

Cafom

Le chiffre d'affaires de Cafom est ressorti à 113,9 millions d'euros au premier trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2023-2024, en progression de 2,8%. "Dans un environnement difficile pour la consommation discrétionnaire, le pôle Outre-mer s'affiche en retrait de 4,5%, alors que l'activité e-commerce en Europe continentale s'affiche en forte croissance (+16,5%), bénéficiant d'une performance remarquable en France comme à l'international", a commenté le spécialiste de l'équipement de la maison. Le chiffre d'affaires du premier a atteint 68,9 millions d'euros.

Gaussin

Gaussin annonce avoir reçu une promesse unilatérale de la part de son partenaire japonais Macnica pour l'acquisition de sa part de 51% dans leur co-entreprise Gama (Gaussin-Macnica-Mobility), dont l'activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Gama est née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023: spécialisée dans les systèmes de mobilités autonomes pour le transport de personnes et de marchandises, elle est installée à Villeurbanne et emploie 135 salariés en France.

Publicis Groupe

Publicis Groupe a annoncé la mise en place d’un programme portant sur l’achat de 2 millions d’actions, soit environ 0,8% de son capital social au 31 décembre 2023. Le groupe de communication a confié un mandat à un prestataire de services d’investissement pour sa réalisation. Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d’actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions. Ce programme débutera le 9 février 2024 et prendra fin au plus tard le 31 mai 2024.

Les chiffres macroéconomiques

Les prévisions économiques de l'union européenne pour la zone euro seront dévoilées à 11h00.

Vers 8h30, l'euro glane 0,09% à 1,0793 dollar.

Vendredi à Paris

En hausse la veille, les Bourses européennes ont terminé en léger recul. Le secteur du luxe a encore animé les marchés suite aux résultats annuels de L'Oréal et de Hermès. Le numéro un mondial des cosmétiques a fini bon dernier de l'indice CAC 40, pénalisé par le recul de ses revenus en Asie du Nord. A contrario, le second a terminé à la place de leader de cet indice à la faveur de solides résultats annuels. En début d'après-midi, son action a dépassé les 2205 euros inscrivant un nouveau record. Le CAC 40 a reculé de 0,24% à 7647 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire pour la dernière séance de la semaine. Cette séance, marquée par l'absence de statistiques majeures, a, une nouvelle fois, été rythmée par une salve de résultats d'entreprises. LeS&P-500 a clôturé pour la première fois de son histoire au-dessus de 5000 points, soutenu par les plus grosses capitalisations. Côté valeurs, PepsiCo a fini sur une note baissière après avoir déçu les investisseurs au niveau de ses revenus et de ses prévisions. Le Dow Jones a perdu 0,14% à 38671 points tandis que le Nasdaq a progressé de 15990 points.