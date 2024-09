Hausse attendue des marchés européens avant la Fed

(AOF) - En hausse hier, les marchés actions européens devraient poursuivre sur leur lancée avant la décision de politique monétaire de la Fed, ce mercredi à 20h00. Après un cycle de onze hausses, elle doit abaisser pour la première fois depuis mars 2020 ses taux directeurs. La probabilité d’une baisse des taux de 50 points de base est désormais tombée à 59% contre 41% pour 25 points de base, selon le CME FedWatch Tool. La Banque d'Angleterre et celle du Japon livreront leur verdict respectivement jeudi et vendredi. L'inflation au Royaume-Uni est ressortie en ligne avec les attentes en août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour, qui a fait part en février du lancement d'un rachat d'actions de 700 millions d'euros, annonce avoir confié à un prestataire de service d'investissement un mandat de rachat d'action pour poursuivre le programme. 38,5 millions d'actions ont été rachetées entre le 4 mars et le 16 septembre 2024 pour un montant total de 563 millions d'euros. La nouvelle période d'achat s'ouvrira le 18 septembre 2024. Les actions ainsi rachetées seront conservées en vue de leur annulation future.

Egide

Egide, spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce une évolution majeure de sa gouvernance. Elle concerne la nomination par le conseil d'administration de David Hien en tant que directeur général du groupe, en remplacement de Philippe Bringuier qui conserve ses fonctions de directeur administratif et financier non-administrateur.

Eutelsat

Eutelsat Group et Mitsubishi Heavy Industries Ltd annoncent avoir signé un accord portant sur plusieurs lancements de satellites. L'accord prévoit la mise à disposition par MHI d'un lanceur H3 pouvant assurer différentes missions de lancement à compter de 2027. Cet accord est le premier du genre entre Eutelsat et MHI, mettant en lumière un partenariat prometteur entre les deux sociétés.

Fermentalg

Au 30 juin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 21,3 millions d'euros, en progression de 10,1 millions d'euros en 6 mois, pour des fonds propres de 39,1 millions d'euros. Après sa levée de fonds du mois de juin, le spécialiste des microalgues estime disposer d’un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois. La société a généré au premier semestre un chiffre d’affaires de 6,3 millions d'euros, multiplié par 2,7 sur un an, son meilleur semestre commercial depuis 2018. La perte nette est stable, à 5,6 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation se sont maintenus à 2,2% en août comme attendu. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,3% en août en ligne avec les attentes après un recul de 0,2% en juillet.

L'inflation en août en zone euro sera publiée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en août seront connus à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera rendue à 20h00.

Vers 8h30, l'euro glane 0,08% à 1,1124 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont retrouvé des couleurs à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. En fin de semaine, la banque d'Angleterre et la banque du Japon livreront leur verdict. Les statistiques du jour aux Etats-Unis sont favorables : la production industrielle et les ventes au détail sont ressorties supérieures aux attentes. En Allemagne, le moral des investisseurs s'est effondré en septembre. Côté valeurs, Ipsos a fini dans le vert après l'entrée de Bpifrance dans son capital. Le CAC 40 a progressé de 0,51% à 7487 points et l'EuroStoxx50 de 0,70% à 4861 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé à la veille de la Fed. Les plus importantes statistiques économiques du jour ont dépassé les attentes : production industrielle et ventes au détail. La probabilité d’une baisse des taux de 50 points de base est désormais tombée à 59% contre 41% pour 25 points de base, selon le CME FedWatch Tool. Côté valeurs, Intel a terminé dans le vert à la faveur d'un contrat avec Amazon. Le S&P500 a affiché un nouveau plus haut à 5670,81 points. Le Dow Jones s'est effrité de 0,04% à 41606 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,20% à 17628 points.